Chi è Chiara Maggenti, moglie di Damiano Carrara? I due hanno figli?

Chiara Maggenti è una figura emersa di recente nel mondo tv, nota per il suo matrimonio con Damiano Carrara, pasticciere e giudice di Bake Off. Ecco cosa sappiamo sul suo conto

Chiara Maggenti, qualche info sul suo conto

Nata il 25 novembre 1989 a Lucca, in Toscana, Chiara Maggenti è sempre stata legata alla sua terra d’origine, anche se il suo nome è diventato noto solo recentemente. Nonostante l’aspetto avvenente, Chiara non fa parte del mondo dello spettacolo. La sua carriera professionale è iniziata alcuni anni fa, ma si è svolta lontano dai riflettori. Al momento, Chiara Maggenti è la General Manager dell’Atelier Damiano Carrara, una rinomata pasticceria aperta dal pastry chef proprio a Lucca.

Il matrimonio con Damiano Carrara

Damiano Carrara e Chiara Maggenti sono una coppia stabile dal 2018. Damiano, noto pasticcere di Bake Off Italia, ha trovato in Chiara non solo una compagna di vita ma anche una figura di riferimento e di fiducia per il suo Atelier. Dopo un piccolo ritardo dovuto a un incidente domestico, il loro matrimonio si è finalmente celebrato il 9 luglio 2022.

La splendida giornata ha dato vita a un documentario trasmesso su Real Time il 29 luglio 2022, dal titolo semplice “Il matrimonio di Damiano e Chiara”. La cerimonia si è tenuta presso la Basilica di San Frediano, a Lucca, mentre la festa ha avuto luogo a Buti, nella provincia di Pisa, nell’antico borgo Valle di Badia. La cerimonia è stata intima, con la presenza dei familiari degli sposi e dell’amica Katia Follesa, co-conduttrice con Damiano del programma di Real Time “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Damiano e Chiara genitori?

Nella loro felice famiglia c’è anche un membro speciale: Paco, il loro amato cane, che Chiara considera come un figlio. Nonostante lei e Damiano non abbiano figli biologici, considerano il loro amico a quattro zampe come un bimbo di cui prendersi cura. Tra le sue passioni, Chiara ama viaggiare e ha un debole per il buon cibo, in particolare quello asiatico.