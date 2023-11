Loro chi? come finisce il film? Dove è stato girato?

Film del 2015 con Marco Giallini ed Edoardo Leo, Loro chi è una commedia imperdibile con numerosi colpi di scena. Di seguito scopriremo come finisce il film e dove è stato girato.

La trama di Loro chi?

Il film è presentato come il racconto che il protagonista legge a un redattore editoriale per pubblicare il suo secondo libro, dopo un insuccesso iniziale. David, 36 anni, ha grandi ambizioni: guadagnarsi il rispetto del Presidente dell’azienda in cui lavora, ottenere un aumento di stipendio e una promozione a dirigente. Un giorno sembra che il suo desiderio stia per realizzarsi quando gli viene affidata la presentazione di un brevetto rivoluzionario.

Tuttavia, in una sola notte, un incontro con Marcello, un abile truffatore che si finge un cameriere impacciato, cambierà radicalmente la vita di David. Perde la fidanzata, il lavoro, i soldi e la casa. In preda alla disperazione, riesce a rintracciare Marcello durante un concerto e, inaspettatamente, quest’ultimo si offre di risarcirlo. David, invece di denunciarlo, decide di seguirlo per recuperare i suoi soldi.

L’esperto criminale, per compensare David, si fa passare per un famoso produttore televisivo e organizza una truffa ai danni della città di Trani, fingendo di utilizzarla come location per una serie TV. Successivamente, David, affascinato dalla vita avventurosa di Marcello e delle sue complici Ellen e Mitra, decide di organizzare una grossa rapina ai danni della sua ex azienda, scoprendo che è stata truffato a sua insaputa.

Il film si conclude con David che riceve la somma concordata di 50.000 euro per la cessione dei diritti per la pubblicazione della storia. Il redattore rimane stupefatto quando si accorge che tutte le pagine del racconto, ad eccezione della prima che riporta il titolo omonimo del film, sono bianche. Il protagonista, finalmente soddisfatto per quanto ha ottenuto, si allontana in bicicletta.

Dove è stato girato il film?

La scena iniziale di Loro chi? si svolge in Piazza Duomo a Trento: David si fa passare per un cameriere in un bar per riuscire ad entrare negli uffici di una casa editrice senza essere notato. Trento è la città in cui David vive con la sua compagna, lavora e cerca di perseguire i suoi sogni prima di incontrare Marcello a Roma durante il lancio di “Ciao Dream”. Vediamo i due protagonisti passeggiare lungo il Lungotevere, con Castel Sant’Angelo e la Cupola di San Pietro sullo sfondo, una passeggiata che anticipa la perdita del lancio del prodotto, del lavoro e della fidanzata da parte di David. Sul litorale di Sabaudia, David trova Marcello, e decide di non lasciarlo solo, seguendolo fino a Trani, in Puglia.

La produzione ha scelto diverse location nel Salento per girare le scene in Puglia, tra cui la Marina di Melendugno, Santa Maria di Leuca e la città di Trani, il cui porto è stato utilizzato come set per alcune scene d’azione. Villa Sticchi, con il suo caratteristico stile moresco, a Santa Cesarea Terme nel Salento, è stata la residenza scelta dai due protagonisti. Alla fine, la trama torna a Trento, dove David e Marcello organizzano una grande truffa insieme. La storia si chiude con un ritorno circolare a come tutto è cominciato: David ha persuaso l’editore a pubblicare la sua storia e ora lo aspetta su una panchina ai Giardini di Piazza Venezia per firmare il contratto e ricevere il pagamento concordato.