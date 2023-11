The Warriors Gate, dove è stato girato? Come finisce?

“The Warriors Gate” è un film d’azione, avventura e fantasy del 2016, diretto da Matthias Hoene. Questa produzione franco-cinese è stata scritta da Luc Besson e Robert Mark Kamen. Non resta che scoprire location e finale della pellicola.

La trama di The Warriors Gate

La trama ruota attorno a Jack Bronson, un adolescente che trascorre gran parte del suo tempo giocando ai videogiochi e lavorando in un negozio di antichità cinese. Sua madre sta cercando di vendere la casa in cui vivono per evitare il pignoramento. La vita di Jack prende una svolta inaspettata quando viene inseguito da un bullo di nome Travis e dai suoi amici. Per sfuggire a loro, Jack si rifugia nel negozio in cui lavora e riceve un regalo speciale da parte del suo capo, Mr Cheng: un antico cimelio chiamato “The Warriors Gate,” appena arrivato da Pechino.

La sua notte si trasforma in avventura quando si sveglia con una spada puntata alla gola. Un misterioso guerriero di nome Zhao gli rivela che Jack è diventato l’avatar del “cavaliere nero” e la sua missione è proteggere la principessa Su Lin. Jack e Zhao si trovano coinvolti in un mondo misterioso e pericoloso quando seguono la principessa attraverso una porta magica. Il loro obiettivo diventa chiaro: salvare la principessa da un destino terribile.

Il finale

La storia si sviluppa ulteriormente quando giungono nel regno di Arun il Crudele, dove devono affrontare ostacoli, guardie e cavalieri. Jack e Zhao vengono catturati, ma non si arrendono. Durante il matrimonio di Arun con la principessa Su Lin, si rivelano terribili segreti. La magia e il coraggio entrano in gioco mentre cercano di salvare la principessa e sconfiggere Arun.

Alla fine, Jack si risveglia in un bosco, solo e determinato a salvare Su Lin. La loro battaglia culmina in un duello epico in cui Jack uccide Arun e salva la principessa. Su Lin diventa Imperatrice, ma il loro viaggio insieme non è ancora finito. Jack trova una via di ritorno nel suo mondo e crea un videogioco basato sulle sue avventure. Nel frattempo, Su Lin implementa cambiamenti positivi nel suo regno.

La location del film: ecco dove è stata girata la pellicola del 2016

Il film è stato realizzato con un budget considerevole di 300 milioni di yuan. Le riprese sono iniziate nel maggio 2015 e sono state effettuate in diverse location, compresi gli Hengdian World Studios di Jinhua, Cina, e la Columbia Britannica, Canada.