Bianca Guaccero è sposata? Ha figli?

Bianca Guaccero è un’autentica figura poliedrica nel panorama dell’intrattenimento italiano. Nata in Italia, è un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella. Ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo attraverso una serie di ruoli in fiction televisive di successo, tra cui “Capri” e “Il maresciallo Rocca”. La sua versatilità artistica l’ha portata a brillare anche in programmi televisivi, tra cui “Detto Fatto” e “Celebrity MasterChef Italia”. Ma cosa si sa della sua vita privata?

La vita amorosa di Bianca Guaccero e il matrimonio con il regista Dario Acocella

Sebbene la sua presenza mediatica sia consistente, Bianca Guaccero mantiene, o almeno ci prova, un profilo di vita privata piuttosto riservato. Tuttavia, quello che si sa con assoluta certezza è che sia stata sposata con il regista Dario Acocella.

Il matrimonio, pur condividendo momenti di felicità, che come vedremo più avanti ha portato anche alla nascita di una bimba, è giunto al termine nel 2017, segnando la fine della loro unione.

Quanti figli ha Bianca?

La coppia Guaccero-Acocella aveva dato il benvenuto a una figlia, Alice, nel 2014. La nota presentatrice è da sempre molto presente nella vita di sua figlia, Alice Acocella. Ha infatti dichiarato apertamente il suo immenso amore per la figlia e il suo ruolo di madre. Questo legame familiare è rimasto una parte significativa della sua vita, che non ha visto affatto interferenze rispetto alla sua divisione con il padre di Alice.

Qual è la situazione sentimentale attuale della Guaccero

Attualmente, Bianca Guaccero è single, ma non ha escluso la possibilità di innamorarsi nuovamente. In una recente intervista del 2023, ha affermato: “Non sono alla ricerca di un fidanzato, ma se dovesse capitare, ben venga. Non voglio rinunciare all’amore.” Questo testimonia la sua apertura a nuove esperienze sentimentali, pur godendo della sua indipendenza. Per adesso si dedica alla piccola Alice e ad arricchire oltremodo la sua carriera, per la quale ha una dedizione come pic