Il Grande Fratello cambierà giorno di messa in onda: stop al doppio appuntamento

Il Grande Fratello non andrà più in onda il lunedì e giovedì

Il palinsesto Mediaset sarà rivoluzionato e alcuni programmi cambieranno giorno di messa in onda. Tra questi, è presente il Grande Fratello, che non sarà più trasmesso con doppio appuntamento (lunedì e giovedì) a partire da fine metà novembre. Infatti, il reality show di Alfonso Signorini sarà trasmesso il mercoledì, per dare spazio a programmi più prolifici. Il GF sarà sostituito da Io Canto Generation (giovedì) e dalla nuova edizione di Zelig, che debutterà di lunedì 27 novembre.

Ecco il nuovo calendario del palinsesto:

Lunedì 13 novembre: GF in prime time su Canale 5

Mercoledì 15 novembre: GF in prime time su Canale 5

Giovedì 16 novembre: Io Canto Generation in prime time su Canale 5

Lunedì 20 novembre: GF in prime time su Canale 5

Mercoledì 22 novembre: GF in prime time su Canale 5

Giovedì 23 novembre: Io Canto Generation in prime time su Canale 5

Mercoledì 29 novembre: GF in prime time su Canale 5

Sembrerebbe che il Grande Fratello non sia nemmeno posizionato il venerdì e il motivo sembrerebbe l’inizio (24 novembre) della nuova edizione di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis. E inoltre ci sarebbe anche il debutto di Tale e Quale Show, programma condotto da Carlo Conti piuttosto prolifico in fatto di ascolti.