Drive Angry, come finisce il film? Ci sarà un sequel?

Drive Angry è un film del 2011 con Nicolas Cage. La sua trama molto complessa ed intricata non ha molto lasciato entusiasti i fan. Ecco spoilerato il finale e insieme scopriremo anche se ci sarà un sequel.

La trama di Drive Angry

Il protagonista del film è John Milton, un criminale che evade dall’Inferno con un preciso obiettivo: eliminare Jonah King, il leader di una pericolosa setta satanica responsabile della morte di sua figlia e del rapimento di sua nipote. Con il tempo limitato, Milton deve ritrovare la bambina prima che diventi vittima dei rituali macabri della setta. Durante il percorso, un guasto alla sua auto lo costringe a fermarsi, e qui incontra Piper, una cameriera pronta ad unirsi a lui.

Dirigendosi a tutta velocità verso un carcere in Louisiana, i due hanno poco tempo per pianificare un attacco, in una corsa frenetica contro il tempo caratterizzata dall’improvvisazione. Nonostante abbia rubato un’arma potentissima a Satana, i problemi di Milton sono solo all’inizio. La sua vendetta viene ostacolata da una figura enigmatica conosciuta come Il Contabile, inviato dal Diavolo stesso per catturare il fuggiasco e riportarlo all’Inferno. Tuttavia, la pura follia guida Milton, che non si fermerà davanti a nulla finché non avrà raggiunto il suo obiettivo.

Come finisce il film

Nel finale di “Drive Angry” con Nicolas Cage, il protagonista John Milton riesce a sconfiggere il leader del culto satanico responsabile dell’omicidio di sua figlia e nipote. Durante il tentativo di salvare la sua nipote, Milton si trova coinvolto in scontri violenti e inseguimenti in auto. Alla fine, riesce a eliminare il capo del culto e a proteggere la giovane. Tuttavia, il prezzo del suo sacrificio per salvarla è la sua stessa vita. L’ultimo momento del film mostra l’anima di Milton che fa ritorno all’inferno.

In arrivo un sequel?

Come anticipato, il film non ha molto lasciato il segno nel pubblico. Al botteghino si sperava di incassare molto di più, ecco perché Drive Angry non porta dietro di sè un sequel o l’intenzione, per ora, di metterne in cantiere uno