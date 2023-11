Domenica In, perché non va in onda domenica 12 novembre 2023?

Quest’oggi, domenica 12 novembre 2023, non andrà in onda Domenica In: la ragione è legata alle condizioni di salute della conduttrice.

Dapprima, un tweet del sempre molto preparato sulle dinamiche televisive Giuseppe Candela.

Sarebbe in bilico la messa in onda della puntata di domani di #DomenicaIn. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 11, 2023

Quindi, le conferme social della setta Mara Venier, attraverso apposite story postate (o ripostate) su Instagram nella giornata di ieri.

Dopo aver condiviso sulla propria bacheca lo spot pubblicitario del programma “Noi e…” che la Venier condurrà insieme a Loretta Goggi (e che sarà realizzata in collaborazione con l’UNICEF) la Venier ha postato due story (una di Tv, Sorrisi e Canzoni, l’altra di una fanpage a lei dedicata) che hanno di fatto confermato che l’indomani Domenica In sarebbe saltato causa Covid della conduttrice.

Quest’oggi, quindi, la Venier ha ripostato un video pubblicato ieri da Franco e Andrea de “I bambini delle fate”, in cui il ragazzo affetto d’autismo annunciava che la loro ospitata prevista per oggi sarebbe saltata “perché zia Mara ha l’influenza”.

Domenica In non va in onda domenica 12 novembre 2023: cosa al suo posto?

Cosa andrà in onda al posto di Domenica In? Su Rai1, al posto della puntata odierna, verrà invece trasmesso un “meglio di”, dalle 14 alle 17.10.