Vendetta finale è una storia vera? Come finisce?

Il film “Vendetta Finale” del 2017, con protagonista Antonio Banderas e diretto da Isaac Florentine, segue la vita di Frank, la cui esistenza viene sconvolta dalla tragica morte di sua moglie e figlia. Questi avvenimenti portano il protagonista a pianificare una vendetta per far giustizia, accompagnato dal voto di mantenere il silenzio fino a quando non avrà trovato l’assassino.

La trama del film Vendetta Finale

La vicenda inizia con la perdita di Sue e Olivia, rispettivamente moglie e figlia di Frank Valera. Dopo che la figlia si esibisce in una canzone durante uno show, entrambe vengono uccise, i loro corpi nascosti nei pressi di una stazione ferroviaria. Intrapresa una pericolosa ricerca di giustizia, Frank si imbatte in una serie di eventi sconvolgenti, inclusa la sospetta connessione con la Mafia russa.

Come finisce Vendetta Finale?

Il climax del film si raggiunge quando Frank, dopo un confronto fisico con un individuo noto come Mr. Shivers, riesce a ottenere informazioni cruciali sulla morte di sua moglie e figlia. Scopre che un agente di polizia, Hank Strode, è coinvolto negli omicidi.

Frank, con astuzia e coraggio, affronta Strode, rivelandone la colpevolezza. La storia culmina in una lotta tra i due, ma Frank, guidato dalla saggezza di un libro che ha trovato, sceglie di essere diverso dal suo nemico. Hank Strode viene condannato, e il film si conclude con Frank, insieme ad Alma, rendendo omaggio alla moglie e alla figlia sulle loro tombe, ponendo fine al suo voto di silenzio.

La storia vera a cui si ispira

Scritto da Javier Gullon e prodotto dal regista Darren Aronofsky, il film narra una tragica vicenda derivata da un devastante incidente aereo avvenuto nel luglio del 2002. In quell’occasione, il volo Bashkirian Arilines 2937 e il volo cargo DHL 611 si scontrarono in volo, causando la morte di tutti i 71 passeggeri e dei due piloti del cargo. Nonostante inizialmente il controllore di volo Peter Nielsen fosse stato accusato, successivamente venne prosciolto dalle responsabilità. L’architetto Vitaly Kaloyev, incapace di accettare il dolore per la perdita della sua famiglia presente sul volo, ricercò Nielsen e nel 2004 lo uccise brutalmente con un coltello.

Il film elabora questo tragico incidente modificando i nomi dei personaggi e degli eventi, offrendo uno sguardo drammatico sui risvolti imprevedibili della vita, sulla necessità di convivere con i propri errori e sugli eventi che ci collegano a individui che prima erano estranei. Prima di immergersi nella visione del film, è consigliabile esplorare alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo nella lettura, saranno forniti ulteriori dettagli sulla trama e sul cast di attori. In conclusione, verranno elencate le principali piattaforme streaming che includono il film nel loro catalogo.