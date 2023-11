Friends, quella volta che Jean-Claude Van Damme si prestò per un cameo | “Recitazione terribile”

Non tutti i cameo escono col buco. È quello che possiamo dire parlando dell’esperienza di Van Damme nel telefilm culto Friends.

Corre l’anno 1996. Friends è alla sua seconda stagione e negli States va in onda una puntata (intitolata Il grande Marcel, in due parti) che vede il came di Jean-Claude Van Damme, nel rulo di se stesso. Van Damme è protagonista di un triangolo amoroso con Rachel (Jennifer Aniston) e Monica (Courteney Cox) e, a quanto pare, la sua esperienza sul set del telefilm culto non è stata delle migliori.

È stato lo stesso attore belga specializzato in film d’azione e di arti marziali ad ammetterlo in un’intervista rilasciata al New York Post: “La mia recitazione è terribile. Sembro un prosciutto… mi vergogno di me stesso”. E sul bacio che Van Damme ha dovuto dare per copione alle due protagoniste: “Ero sul set, e queste ragazze, vanno, e mi baciano, e mi baciano sulle labbra. Non sapevo cosa fare, come fare… Era strano”.

E sul bacio in bocca già qualche tempo fa il regista del telefilm Michael Lembeck aveva raccontato al The Hollywood Reporter: “Non ero preparato e lui era arrogante. Ma questa è la storia: prima abbiamo girato con lui e Jennifer. Poi lei è venuta da me e mi ha detto: ‘Lem, Lem, mi faresti un favore e gli chiederesti di non mettermi la lingua in bocca mentre mi bacia?‘”.

Lembeck ha quindi provato a spiegare la situazione a Van Damme, senza sortire alcun effetto: “Gli dico che va tutto molto bene, ma è un’inquadratura tirata, quindi forse non ce n’è bisogno (di un bacio così appassionato, ndr). Poi abbiamo girato la scena con Courteney. E poi Courteney è venuta verso di me dicendo: ‘Lem, puoi dirle per favore di non mettermi la lingua in bocca?’ Non potevo crederci! Giel’ho dovuto dire ancora, ma con un po’ più di fermezza“.

Sempre sull’esperienza Van Damme – che era noto come eroe dei film d’azione – ha raccontato di essere rimasto un po’ confuso sul set di una sitcom come ‘Friends’, di cui non sapeva quasi nulla anche dopo aver accettato il cameo: “Erano molto aperti tra loro perché tutti facevano la serie tutti i giorni. Quindi sono entrato in un luogo dove tutto funzionava come un motore ben oleato. È stato incredibile”.

Friends, gli altri cameo

Se nella seconda parte della puntata Il grande Marcel ci sarà il cameo di un’altra star anni ’90 come Julia Roberts, in assoluto nella serie sono molteplici le star di Hollywood che si sono prestate come guest star per Friends. Facciamo alcuni nomi? Oltre a Van Damme e Julia Roberts, avranno piccole parti in Friends attori del calibro di George Clooney (che in quegli anni è il protagonista assoluto di un’altra serie di successo come ER – Medici in prima linea), Brad Pitt, Helen Hunt, Brooke Shields, Charlie Sheen, Ben Stiller, Bruce Willis e Sean Penn, giusto per citarne alcuni.