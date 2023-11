La Caserma 2, chi sono i partecipanti? Dove è stato girato?

Quando inizia La Caserma 2? Questa è la domanda che si sono posti tutti coloro che al termine della prima edizione, hanno sperato in un bis. Ebbene, nonostante le riprese si siano svolte nell’estate 2021, e inizialmente, il reality fosse previsto per il 3 maggio 2022, la sua messa in onda è stata rimandata a causa della situazione tra Russia e Ucraina. Ma l’attesa sta per finire. Ecco quindi che ti sveliamo quando comincia, chi sono i partecipanti ed anche dove lo stesso è stato girato.

La Caserma 2, da quando è pronto il programma

La programmazione su Rai 2 doveva essere dal 3 al 31 maggio 2022, ma è stata rimandata all’autunno a causa dei recenti eventi. Successivamente, è stato annunciato che la trasmissione sarebbe iniziata a settembre 2022, poi rimandata nuovamente alla primavera del 2023.

Finalmente, la nuova stagione inizia il 12 novembre 2023, come confermato dal promo su Rai 2. L’attesa é insomma finita.

Chi sono i partecipanti

La seconda edizione avrà 24 concorrenti tra i 18 e i 25 anni. I nomi del cast non sono ancora noti, ma gli istruttori torneranno, incluso Renato Daretti come istruttore capo.

Tra i partecipanti troviamo invece i seguenti nomi: Sara Agri, Sabrina Armiliato, Sofia Barbieri, Virginia Brunori, Giada Campone. E ancora Felice Cormio, Mariagrazia Fedele, Giorgia Cavalluzzo e Andrea Del Frate. Non mancano Andrea Gramiccia, Luca Di Stadio, Greta Lazzaroni, Emanuele Ermini, Giovanni Fiorito e

Oscar Grau. E poi Giorgia Yin, Enrico Schenoni, Gabriele Verde, Enrico Garufi ed Edoardo Mattei. Completato il cast Stefano Vulcano, Assen Pessina, Lorenzo Toninelli e Lulù Romano.

Qual è la location del programma?

La nuova edizione si è spostata da Trentino a Vinadio, Piemonte, presso un forte considerato uno dei migliori esempi di architettura militare alpina. Un ambientazione nuova insomma rispetto alla precedente edizione ma che nulla le invidia. Non resta che seguire la Caserma 2 per scoprire i risvolti giorni dopo giorno.