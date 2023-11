Chi è Carlotta Mantovan, nuova fidanzata del conduttore Teo Mammucari?

Ecco chi è Carlotta Mantovan, nuova compagna di Teo Mammucari: età, professione e curiosità

Teo Mammucari, noto conduttore televisivo italiano, è spesso al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto per l’ultima lite con il giornalista Caprarica a Ballando con le stelle. Recentemente, però, il conduttore è apparso agli onori della cronaca rosa grazie ad una serie di foto pubblicate dal settimanale “Chi”. Immagini che ritraggono l’uomo a pranzo con Carlotta Mantovan, sua collega e amica nell’ambito del famoso dancing show condotto da Milly Carlucci.

Entrambi partecipanti a Ballando, Teo e Carlotta sembrano condividere una connessione che va al di là dello schermo. Tuttavia, secondo quanto riportato dal settimanale, questa connessione è basata esclusivamente su una forte amicizia e non ha alcun risvolto romantico. Carlotta Mantovan, ballerina e concorrente del programma, ha condiviso con Mammucari il palco, creando un legame che va oltre la semplice competizione.

In un’intervista rilasciata a margine della sua partecipazione al programma, Teo Mammucari aveva parlato apertamente della sua vita sentimentale, svelando di essere innamorato di una donna che si distacca dal mondo dello spettacolo. Si tratta di una marescialla ordinaria dell’esercito, una cavallerizza che ha catturato il cuore del conduttore. La relazione tra i due è nata in modo spontaneo, dopo un incontro casuale per strada che ha scatenato una serie di appuntamenti successivi.

Mammucari ha dichiarato di essere profondamente coinvolto in questa relazione duratura, che ha ormai superato il traguardo del primo anno. La sua compagna, una misteriosa 30enne, ha conquistato il cuore del conduttore, portando una ventata di freschezza e serenità nella sua vita. In un’epoca in cui spesso si fa sfoggio delle relazioni nel mondo dello spettacolo, Teo Mammucari ha scelto di mantenere riservata l’identità della sua compagna, preservando così la loro intimità.

Mammucari e Mantovan a pranzo insieme (foto Chi)