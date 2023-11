Chi è e cosa fa nella vita Filippo Mango, fratello di Angelina Mango?

Angelina Mango, nata nel 2001, ha raggiunto un notevole successo come cantautrice. Il suo singolo “Ci Pensiamo Domani” ha recentemente ottenuto due dischi di platino, nonostante sia agli esordi della sua carriera e la giovane età. Figlia dei celebri cantautori Giuseppe Mango e Laura Valente, ex membro dei Matia Bazar, Angelina ha un fratello maggiore di sei anni, Filippo (con il quale vive in provincia di Potenza). Ecco cosa sappiamo del più grande di casa Mango.

Filippo Mango: cosa fa nella vita

Filippo Mango, fratello di Angelina, ha dimostrato fin da piccolo un forte legame con la musica, come evidenziato da una foto condivisa dalla madre Laura Valente su Instagram, in cui entrambi sono rapiti mentre lei suona la chitarra. Se Angelina è una cantautrice rinomata, Filippo si è più concentrato sul retroscena della musica: ha collaborato con il padre in studi di registrazione e durante concerti, intraprendendo attualmente la carriera di batterista.

La vita privata e riservata di Filippo

Filippo, a differenza della sorella, predilige una vita più riservata, mantenendo il suo profilo Instagram privato. Ad oggi quindi non possiamo confermare o smentire di una possibile relazione o in generale della sua vita privata.

Ad ogni modo, sebbene questo suo modo di vivere lontano dai riflettori, ha un rapporto speciale con Angelina. Il loro legame è stato dimostrato dai ringraziamenti espressi dalla ragazza durante la sua partecipazione al programma televisivo Amici e dalle citazioni ricorrenti di lei nelle sue didascalie su Instagram.

Si ipotizza comunque una possibile collaborazione futura tra Angelina e Filippo, magari realizzando brani in cui lei canta e lui suona la batteria, seguendo così i desideri del padre Mango. Questo nonostante la sua assenza fisica, è sicuro di essere fiero del percorso artistico e umano che i suoi figli stanno compiendo, insieme alla loro madre Laura Valente.