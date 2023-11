Grande Fratello, le parole di Anita Olivieri sul cuginetto dislessico fanno discutere | “Le parole sono pietre”

Al Grande Fratello per sfatare lo stereotipo delle “bionde” (che, per luogo comune, sarebbero un po’ svampite) la concorrente del Grande Fratello Anita Olivieri si è resa protagonista di un siparietto che sta facendo parecchio discutere.

In un’edizione che sarebbe dovuta essere la nemesi rispetto a quelle precedenti in cui se n’erano viste di tutti i colori (tra bullismi vari ed evenutali e scene assortite di cattivo gusto) la giovane capitolina se n’è uscita con delle frasi censurabili, con buona pace di Pier Silvio Berlusconi (che auspicava per quest’edizione un cambio di passo rispetto alle precedenti)

Parlando di un cuginetto in presenza degli altri inquilini della casa, la Olivieri s’è così esposta: “Poverino, è nato prematuro. Ce le ha tutte. È dislessico, disgrafico, discalculico. Lo prendiamo tutti in giro. Lo massacriamo poverino, io e mio fratello”.

Parole che hanno colpito per la scarsa sensibilità della bionda concorrente del GF e che hanno portato anche alla reazione dell’AID (l’Associazione Italiana Dislessia, operante dal 1997):

“All’interno della trasmissione Grande Fratello, una concorrente ha deriso il proprio cugino, un bambino dislessico, disgrafico e discalculico, facendone oggetto di scherno e definendolo “poverino”. Attraverso le parole della nostra Presidente, Silvia Lanzafame, chiediamo ancora una volta che le persone con DSA siano rispettate e valorizzate, che la loro caratteristica non diventi motivo di isolamento, esclusione o presa in giro. Le parole sono pietre, soprattutto se pronunciate davanti a milioni di persone“.