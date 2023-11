Bologna, inaugurata Voci silenziose dedicata alla piaga della violenza sulle donne

Inaugurata a Bologna, Voci silenziose: rivendicazione e rinascita nell’espressione artistica dedicata alla violenza sulle donne

E’ stata inaugurata il 25 novembre 2023 negli spazi dell’ArteBo, in via San Petronio Vecchio 8/A a Bologna, la mostra Voci silenziose: rivendicazione e rinascita nell’espressione artistica, dedicata all’attuale e dolorosa piaga della violenza sulle donne. Un’esposizione che attraverso l’arte e performance visive denuncia atti criminali e da voce a tutte le donne che non hanno avuto il coraggio di denunciare il loro aggressore e l’atto, a causa della paura, della vergogna e della mancanza di sostegno dal parte della società.

Oltre alle donne in epoca attuale, ci sono anche due nomi di donne che sono state vittime di violenza nella storia: Artemisia Gentileschi, celebre pittrice barocca vittima di stupro a 17 anni e Beatrice Cenci, nobildonna romana, condannata e giustiziata decapitazione per il presunto omicidio del padre, Francesco Cenci, nel 1599. Nonostante il padre noto come tiranno violento, la figlia fu punita in maniera crudele e ingiusta, e dunque, suscitò empatia e pietà nel corso dei secoli, diventando oggetto di opere letterarie e artistiche. Entrambe le donne sono state interpretate durante l’inaugurazione dall’attrice e artista Moira Lena Tassi attraverso la sua performance artistica, leggendo e recitando con pathos testimonianze rivisitate e indossando un abito rosso di sua creazione ambientato nel XVII secolo. Ad accompagnare la performance, la musica del duo sax e piano Daniele e Michael Brusha e della giovane cantante e pittrice Valeria Passarello.

Non è mancate le parole di Roberto Lacentra, gallerista e direttore artistico di ArteBo su Nonsolo.tv riguardo il primo giorno di mostra: “Il mondo dell’arte serve a comunicare un messaggio forte, mentre i social media danno possibilità alle persone di denunciare, la mostra mette l’uomo di fronte a queste opere e fargli capire il ruolo che ha in questa vicenda” ha esordito così Lacentra. “E’ stato un grande successo perché è una mostra che ho dato al meglio delle mie 12 anni di attività e sono molto contento” ha poi spiegato il gallerista. “E’ stato un primo giorno soddisfacente e mi auguro che nei prossimi giorni questa mostra funzioni ancora” ha infine chiosato il direttore artistico della mostra Voci Silenziose, che terminerà il prossimo 3 dicembre.