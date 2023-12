Chi è Renzo Lusetti, marito di Vira Carbone? I due hanno figli?

Per chi non la conoscesse, Vira Carbone è una nota giornalista, nonché apprezzato volto noto della televisione in numerosi contesti. È sposata con Renzo Lusetti. Scopriamo insieme qualcosa di più sul suo conto e se i due hanno i figli.

La carriera di Renzo Lusetti, marito di Vira Carbone

Renzo Lusetti, originario di Castelnovo Sotto, ha rappresentato una delle figure di spicco tra i giovani democristiani. Oggi, a Roma, si è affermato come dirigente d’azienda, ma negli anni ’80 ha ricoperto un ruolo di rilievo come capo dei giovani DC. È stato uno dei pionieri nell’organizzare eventi politici, come kermesse scudocrociate, spesso su sontuosi battelli, rimanendo sempre fedele alla sua visione politica.

Entrato in Parlamento all’età di 28 anni, ha mantenuto la sua presenza fino al 2013, operando con partiti quali la Balena Bianca, il Partito Popolare, la Margherita, l’Ulivo, il PD e anche l’UDC. Inoltre, ha svolto il ruolo di assessore a Roma, all’interno della giunta guidata da Rutelli.

Le sue fortune iniziali, come molti altri giovani esponenti dei tempi della DC, sono state attribuite alla figura di spicco di allora, Ciriaco De Mita, figura di rilievo nella Democrazia Cristiana, che ha ricoperto ruoli di premier, ministro, segretario e presidente della DC, attualmente sindaco di Nusco.

Matrimonio e figli, cosa sappiamo della vita privata della famiglia Carbone-Lusetti?

Riservata riguardo alla sfera privata, Vira Carbone ha mantenuto una certa discrezione sul suo profilo personale. Tuttavia, si sa che è sposata con l’ex deputato UDC e Pd Renzo Lusetti, ed è madre di quattro figlie, avute prima della relazione con Lusetti. In particolare sappiamo che la primogenita, Marzia, l’ha avuta in giovane età. Se dessimo uno sguardo al suo canale social preferito, alias Instagram, potremmo vedere quanto ama dedicarsi alla sua famiglia e ad ognuna delle sue meravigliose figlie.

La famiglia Carbone-Lusetti risiede a Roma, in una dimora che riflette il gusto elegante e semplice della conduttrice, come evidenziato dalle foto sui social. Detto ciò non ci sono apparenti scheletri nell’armadio dell’ex politico e della giornalista,