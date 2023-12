Chi è Luca Vezil, conduttore di Are You the One Italia? Chi è la fidanzata Virginia Stablum?

Conosciuto come modello e influencer di spicco, Luca Vezil è principalmente noto per essere stato il partner di Valentina Ferragni. La sua carriera da fashion blogger è accompagnata da una laurea, costruendo così un profilo unico nel mondo digitale.

Chi è Luca Vezil

Nato a Genova il 30 luglio 1991, Luca Vezil manifesta fin da giovane un forte interesse per la moda e la fotografia, sebbene non siano disponibili molte informazioni riguardo alla sua infanzia e adolescenza.

Attraverso Instagram, comincia a condividere look che attirano l’attenzione online. La sua determinazione lo spinge a creare un blog, trasformando la passione per la moda in una professione, stabilendo contatti con agenzie di moda e marchi riconosciuti.

La carriera di Luca

Nonostante la crescente fama sui social media, Luca Vezil non abbandona gli studi e ottiene una laurea in igiene dentale presso l’Università degli Studi di Genova, dimostrando un impegno costante nonostante la sua popolarità nel mondo digitale.

La svolta nella carriera di Luca avviene nel maggio 2014 quando il suo blog viene riconosciuto come uno dei migliori nel settore della moda in Italia. La sua notorietà cresce ulteriormente nel tempo; nel febbraio 2016, condivide persino una foto con l’acclamata modella Emily Ratajkowski. Questo successo lo consacra come uno degli influencer e fashion blogger più stimati, sia in Italia che a livello internazionale.

La vita privata e la relazione con Virginia Stablum

Il profilo di Luca Vezil su Instagram è seguitissimo, mostrando non solo scatti lavorativi e ufficiali, ma anche momenti della sua vita quotidiana, tra cui viaggi e passioni personali.

Per quanto concerne la sua vita privata, dopo la rottura con Valentina Ferragni, Luca e’ riuscito a voltare pagina. Attualmente è impegnato con Virginia Stablum. Si tratta di una modella italiana che è stata Miss Universo Italia nel 2022. I due sono venuti allo scoperto lo scorso luglio.