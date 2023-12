Burraco fatale come finisce? Dove è stato girato? Location e finale

Film di genere sentimentale del 2020, “Burraco Fatale” si focalizza su quattro amiche – Irma, Eugenia, Miranda e Rina – accomunate dalla passione per il gioco del burraco. Tutti si domandano quale sia la location del film. Lo scopriamo di seguito, svelando anche il finale del film.

La trama ed il finale del film Burraco Fatale

La storia del film ruota intorno a quattro donne – Irma, Eugenia, Miranda e Rina – che, nonostante le loro differenze, condividono una profonda amicizia legata da lunghe partite di Burraco. Si iscrivono al Torneo Nazionale di Burraco, ignare di come questo influenzerà le loro vite sentimentali, tutte meno soddisfacenti al di fuori del gioco.

Eugenia, pur essendo sposata, non è apprezzata dal marito. Rina, con tendenze bugiarde e una passione per le scommesse, ha difficoltà a mantenere una relazione stabile. Miranda, vedova, convive con una suocera esigente, soprannominata “una vera iena”. Irma, tradita dal marito con una giovane interessata al suo patrimonio, preferisce mantenere la pace familiare ignorando la situazione.

La partecipazione al torneo diventa un’opportunità per liberarsi dai vincoli sociali. Irma si innamora di Nabil, un giovane dal Marocco che si rivela essere un principe. Quando lei accetta la sua proposta di vivere insieme, scopre che Nabil è già sposato secondo le tradizioni del suo villaggio, causandole disperazione e la decisione di tornare in Italia.

Durante il torneo, le amiche notano la mancanza di concentrazione di Irma e rischiano l’eliminazione. Decidono quindi di recarsi in Marocco per convincere Nabil a scusarsi con Irma. Nonostante sembri fallire, prima della finale, Nabil torna da Irma confessandole il suo amore e la volontà di sposarla, abbandonando le altre mogli per lei.

Nel frattempo, Miranda scopre nuovi aspetti della suocera e riceve apprezzamento dalla madre del suo defunto marito, mentre la squadra di Burraco, risolto il malinteso, ottiene successi. Alla fine, Irma accetta la proposta di matrimonio di Nabil e gioca serenamente la finale.

La location del film

Le riprese di “Burraco Fatale” si sono svolte sia in Italia che in Marocco tra aprile e giugno 2019, con una durata complessiva di 7 settimane. Le diverse location offerte dai due paesi hanno contribuito a creare l’ambientazione del film.