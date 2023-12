Io sono Babbo Natale, dove è stato girato? Qual è la canzone finale? Location e colonna sonora

“Io sono Babbo Natale” rappresenta il toccante dono postumo che Gigi Proietti ha voluto regalare alla città che ha amato, Roma. Girato interamente nella Città Eterna, questo film, diretto da Edoardo Falcone, rivela l’ultima interpretazione di Proietti sul grande schermo. Qui, incarna un inusuale Babbo Natale, noto come Nicola Natalizi, protagonista di una commedia familiare e leggera.

La Trama del film Io sono Babbo Natale

La storia racconta di Nicola Natalizi, Babbo Natale trasferitosi a Roma, e di Ettore, interpretato da Marco Giallini, un ex galeotto che si trova ad accogliere nella sua casa il divertente personaggio di Babbo Natale, svelando la sua vera identità. Le vicende si svolgono nella cornice magica e natalizia di Roma, con sorprendenti effetti speciali che porteranno lo spettatore a viaggiare con la slitta non solo per le strade di Roma ma anche tra Parigi e Londra.

La location del film

La villa in cui risiede il Babbo Natale interpretato da Gigi Proietti si trova vicino a Piazza Sempione, un quartiere a lui caro. Un luogo simbolo per la città, simile al rapporto affettuoso che Rino Gaetano aveva con la zona, ricordato affettuosamente da Proietti. Questa piazza è solo uno dei numerosi luoghi di Roma che hanno legato la comicità di Proietti alla città, come il bar in Piazza d’Aracoeli, il ippodromo di Tor Di Valle e Castel Sant’Angelo, quest’ultimo legato ad un adattamento cinematografico della Tosca firmato da Gigi Magni.

La canzone finale del film con Proietti

La pellicola termina con l’ormai classico brano natalizio degli anni ’70. Si tratta di “Merry Xmas Everybody”, cantata dalla band britannica Slade. Composta nel 1973 dal cantante Noddy Holder (autore del testo) e dal bassista Jim Lea (autore della musica), la canzone ha raggiunto la vetta delle classifiche britanniche nel mese di dicembre successivo, mantenendosi in classifica per oltre due mesi.