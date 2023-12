Il Cavaliere Oscuro, in che ordine guardare la trilogia? Dove è stata girata?

Interpretato da Christian Bale in tutti e tre i film, il Batman proposto dalla serie di Christopher Nolan è uno sguardo più oscuro e complesso del celebre eroe di Gotham. La trilogia de Il Cavaliere Oscuro ha fatto impazzire tutti i fan. Scopriamo insieme in che ordine guardarli e dove sono stati girati.

Quali sono i film della trilogia de Il Cavaliere Oscuro

Per apprezzare appieno l’evoluzione di Batman e seguire la linea narrativa, è consigliato guardare i film seguendo l’ordine cronologico della loro uscita: da “Batman Begins” a “Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno”. La trilogia comprende i seguenti tre film:

– “Batman Begins” (2005)

– “Il Cavaliere Oscuro” (2008)

– “Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno” (2012)

In che ordine guardare i film?

I film de Il Cavaliere Oscuro sono da guardare in ordine cronologico. Il primo film, “Batman Begins” del 2005, disponibile in streaming su Prime Video e Sky, racconta le origini di Bruce Wayne e la sua trasformazione in Batman dopo la tragica morte dei suoi genitori. La scelta di combattere il crimine si trasforma nell’identità di Batman, l’incarnazione dell’Uomo Pipistrello.

Il secondo film, “Il Cavaliere Oscuro” del 2008, disponibile in streaming su Prime Video e Sky Go, vede Batman alle prese con una Gotham City più cupa. Accanto a lui si schierano Jim Gordon e Harvey Dent, il procuratore distrettuale. Introduce anche la figura di Joker, interpretato da Heath Ledger, nel dramma che travolge la città e il suo eroe.

Ultimo capitolo della trilogia, “Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno” del 2012, disponibile in streaming su Prime Video e Sky Go, proietta l’azione a otto anni dopo gli eventi de “Il Cavaliere Oscuro”. Batman ritorna a Gotham per fronteggiare un nuovo avversario, dopo aver abbandonato il suo ruolo di eroe cittadino per colpa della morte di Harvey Dent. L’ingresso di un nuovo super cattivo (interpretato da Tom Hardy) lo costringe a tornare in azione.

Dove sono stati girati i tre film della trilogia?

Non ci resta infine che vedere le location. La prima pellicola della saga oscilla tra Chicago e Londra. Il secindo film è stato girato a Chicago e a Hong Kong. L’ultimo invece ha visto un girovagare nel mondo, tra India, Inghilterra ed America.