Midnight in the Switchgrass è basato su una storia vera?

“Midnight in the Switchgrass” è un thriller del 2021 nato per la regia di Randall Emmett. La sceneggiatura è stata curata da Alan Horsnail, mentre le musiche sono state composte da Robin Stout. Il film, tratto da una storia vera, offre una trama avvincente e un cast ben definito.

La storia vera che ispira il film

“Midnight in the Switchgrass – Caccia al Serial Killer” rappresenta la trasposizione cinematografica della vera storia che ha portato alla cattura di Robert Benjamin Rhoades, noto come il Truck Stop Killer negli Stati Uniti. Rhoades, un serial killer e stupratore texano, ha perpetrato i suoi crimini, che includevano torture e stupri, uccidendo le sue vittime. L’uomo aveva allestito una sorta di camera delle torture all’interno del suo furgone. Il cast del film include nomi come Bruce Willis, Emile Hirsch, Megan Fox e il rapper Machine Gun Kelly, quest’ultimo diventato successivamente il compagno dell’attrice.

Robert Benjamin Rhoades, nato il 22 novembre 1945, è stato rinomato come “Truck Stop Killer”. Attualmente si trova detenuto in un carcere di massima sicurezza per essere stato riconosciuto colpevole di aver commesso numerosi stupri e omicidi, stimati essere oltre 50, nel periodo compreso tra il 1975 e il 1990. Nonostante la sua responsabilità su molte vittime, è stato legalmente condannato solo per tre omicidi.

Nel 1994, Rhoades è stato giudicato colpevole per l’omicidio di Regina Kay Walters, anche se le accuse per altri due omicidi sono state ritirate a seguito delle richieste delle famiglie delle vittime, provocando una decisione del tribunale.

Il cammino criminale di Rhoades si sospetta abbia coinvolto la tortura, lo stupro e l’omicidio di oltre 50 donne nel periodo indicato, basandosi sulle rotte dei suoi viaggi in camion e sulle scomparse di donne rientranti nel profilo delle sue vittime. Al momento dell’arresto, Rhoades ha dichiarato di aver perpetrato tali atti per un periodo di 15 anni.

La trama del film Midnight in the Switchgrass

La storia si svolge in Florida, dove gli agenti Karl Helter e Rebecca Lombardi, impegnati in un caso, si uniscono al poliziotto locale Crawford. Insieme indagano su una serie di omicidi legati a vittime femminili. Tuttavia, la situazione si intensifica quando Lombardi viene rapita, iniziando così una corsa contro il tempo per salvarla dalle grinfie del serial killer.