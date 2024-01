Il labirinto del Grizzly dove è stato girato? Come finisce? Location e finale

Il Labirinto del Grizzly, film del 2015 con James Marsden, diretto da David Hackl, narra della storia di un enorme orso grizzly dell’Alaska che attacca due persone smarrite nei boschi a causa della morte della sua famiglia per mano dei bracconieri. Ecco lo spoiler del finale e la location del film.

Il labirinto del Grizzly, la Trama

La storia ha inizio nelle foreste dell’Alaska, nel Labirinto dei Grizzly, con due fratelli, Beckett e Rowan, che si trovano di fronte a un imponente orso grizzly. Anni dopo, Beckett è vice ranger e Rowan è un ex detenuto che ritorna in Alaska. Qui incontra Mary, la moglie di Johnny Cadillac, scomparso. Nel frattempo, degli aggressivi bracconieri vengono uccisi dall’orso.

Rowan si trova coinvolto in una lite con Franco, e viene arrestato dal fratello Beckett, iniziando così un complicato riavvicinamento. Beckett decide di portare Rowan a casa, dove sua moglie Michelle è una fotografa sordo-muta. Rowan confessa il suo ritorno in Alaska per onorare la memoria del padre, quando l’orso comincia a seminare morte attaccando un taglialegna e un cane, inseguendo poi Michelle mentre lei fotografa gli animali.

Come finisce il film e location

Beckett viene a conoscenza degli omicidi nel bosco e, insieme a Kaley, ex di Rowan, cerca di trovare il fratello e Michelle. Arrivano faccia a faccia con l’orso mentre Michelle viene catturata. Rowan interviene per salvarla. Nel frattempo, altri personaggi indagano su uno sceriffo losco. Rowan rivela il suo passato a Kaley, confessando un incontro con Johnny nel Labirinto per vendere droga, ma durante l’incontro ha salvato un ranger da un’aggressione.

Durante il confronto finale con l’orso, Beckett, Kaley, e Michelle sono in salvo sulla barca mentre Rowan resta per attirare l’orso. Sully arriva in aiuto e viene ucciso dall’orso. Rowan e Beckett combattono insieme contro l’animale e, nonostante vari tentativi, decidono di intrappolare l’orso dandogli fuoco. Nonostante la strategia, l’orso abbatte la barca, ma Rowan riesce a salvare Kaley uccidendo l’orso con un coltello. Così, il gruppo può finalmente lasciare il Labirinto del Grizzly.

Infine precisiamo che il film dell’orso Grizzly é ambientato tra gli Stati Uniti d’America e il Canada.