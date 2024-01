Chi è e cosa fa nella vita Maura Iandoli, moglie di Ciro Priello? I due hanno figli?

Maura Iandoli, conosciuta come artista e blogger, è la compagna di Ciro Priello. La loro storia d’amore ha origini circa dieci anni fa nel 2015 e si è consolidata con il matrimonio celebrato l’18 giugno 2022. Non ci resta che indagare un po’ sulla sua vita privata, per capire di cosa si occupa e se ha figli con il marito Ciro.

Chi è e cosa fa nella vita Maura Iandoli

Partenopea doc, nata il 7 luglio 32 anni fa, Maura Iandoli ha sempre nutrito una passione per l’arte, iniziando un percorso che l’ha portata a studiare recitazione, canto e ballo sia al Teatro Totò che al Teatro delle Palme di Napoli, oltre a lavorare anche in ambito radiofonico. Successivamente, si è avvicinata ai social media, diventando una blogger. Sebbene il suo profilo Instagram sia attualmente privato, vanta oltre 50mila follower. Non dimentichiamo che è anche fondatrice del formatChe ne dice Freud?, titolo da cui si comprende il fondo psicologico dei contenuti.

Maura e Ciro, matrimonio e figli

Dopo quasi dieci anni di fidanzamento , Maura e Ciro sono convolati a nozze. Dal loro amore (e molto prima delle nozze) è nata anche la piccola Anna, nell’ormai agosto del 2014. Il membro dei The Jackal, così come la stessa Maura, aveva condiviso sui social l’emozione di quel momento, sottolineando come le cose belle giungano all’improvviso, senza preavviso, senza aspettative e senza comprendere da dove o perché.

Come anticipato, i profili social di Maura sono a dir pico serrati, ma la blogger appare spesso negli scatti e nei post del marito, che tra l’altro spesso condivide foto con la piccola. Ad ogni modo, dopo sei anni dalla nascita di Anna, la coppia ha deciso di sposarsi. La proposta di matrimonio è arrivata in diretta televisiva durante la partecipazione dello stesso Ciro al programma di Rai 1, Tale e Quale Show.