Mamma ho perso l’aereo, che fine hanno fatto i due ladri?

“Mamma ho perso l’aereo” è un classico film natalizio degli anni ’90 che ancora oggi viene ricordato, ma cosa è successo ai protagonisti del cast principale? Kevin McCallister, interpretato da Macaulay Culkin, ha intrapreso una vita lontana dalle luci dei riflettori. La domanda che tutti si fanno è che fine hanno fatto i due attori che interpretano i due ladri?

Mamma ho perso l’aereo, Daniel Stern e Joe Pesci: ecco dove sono finiti

Inevitabilmente, quando si parla dei protagonisti, non si può trascurare Daniel Stern e Joe Pesci, che nel film interpretano i ladri Marv e Harry. Joe Pesci, ora 80enne, è noto per aver vinto un Oscar l’anno successivo a “Mamma ho perso l’aereo” per il film “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese. Dopo una serie di film polizieschi e thriller, si era ritirato nel 1998, ma ha sorpreso tutti tornando sul set nel 2019 per “The Irishman” di Scorsese.

Daniel Stern, 66 anni, ha avuto una carriera meno prolifica, ma ha comunque partecipato a diverse commedie brillanti e ha lavorato come doppiatore nella serie “The Wonder Years” e nel film “Whip It” di Drew Barrymore. Attualmente, gestisce un canale YouTube dove condivide la sua passione per la musica e il baseball.

Trama e cast del film

Il cast di “Mamma, ho perso l’aereo” include Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherine O’Hara, Roberts Blossom e una durata di 103 minuti. Con il titolo originale “Home Alone”, sarà trasmesso oggi alle 21:14 su Italia 1.

La trama segue la famiglia McCallister che, durante le vacanze natalizie, ha programmato una partenza per la romantica capitale europea, Parigi. La mattina della partenza, i genitori, presi dal panico, scoprono di aver perso di vista il più giovane, Kevin. In realtà, Kevin è rimasto a casa da solo, tranquillo e sereno, come in uno dei suoi sogni più belli. Nel frattempo, due ladri cercano di disturbare la sua tranquillità, ma Kevin darà loro del filo da torcere.