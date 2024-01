Chi è Fulvio Marino? Il panificatore è sposato? Ha figli? Biografia e vita privata

Fulvio Marino, il panettiere del programma È sempre mezzogiorno, ormai ha fatto impazzire il suo pubblico per la sua simpatia e il suo modo di approcciarsi al programma stesso. Molto riservato circa la sua vita privata, non ci resta che indagare per capire se riusciamo a scovare qualche info in più.

Le origini di Fulvio Marino

Fulvio Marino, nato l’8 maggio 1985 a Cossano Belbo, in provincia di Cuneo, è una figura ben conosciuta grazie al cooking show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Da giovane, si dedicò al mulino di famiglia chiamato Mulino Marino, mentre contemporaneamente perseguiva gli studi, laureandosi in Scienze della comunicazione.

La carriera dei panetterie

Successivamente, Fulvio Marino divenne il gestore e proprietario dell’azienda di famiglia, ottenendo anche la certificazione biologica. Si affermò come capo di tutte le panetterie con il marchio Eataly, producendo il rinomato Pane Mediterraneo. Queste esperienze lo portarono a diventare un personaggio pubblico quando si è unito al cast di È sempre mezzogiorno. In seguito gli è stato affidato un intero format televisivo, su Real Time: si tratta de Il forno delle meraviglie, di cui è il conduttore.

L’esperienza in televisione nel programma È sempre mezzogiorno

Fulvio Marino ha conquistato il pubblico televisivo con il suo ruolo nel programma di Antonella Clerici, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su Rai 1. Si occupa di panificazione, offrendo consigli e preparando in diretta ricette di pane e pizza. Quest’avventura televisiva ha preso il via nel settembre 2020, evolvendosi positivamente e portando Marino a pubblicare, nel 2022, il suo primo libro dal titolo “Pizza per tutti”. Tra le sue creazioni più famose, spiccano i bauletti del buongiorno e il pane olandese.

La vita privata di Fulvio Marino: è sposato? Ha figli?

Sul versante della vita privata, Fulvio Marino mantiene una riservatezza notevole. È sposato con Giulia Seletto, e i due sono divenuti genitori di una figlia. Pur mantenendo la sua vita familiare lontana dai riflettori, Fulvio condivide di tanto in tanto qualche tenera scatti con la sua bambina su Instagram, mostrando un lato più intimo della sua vita.