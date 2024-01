Chi è e cosa fa nella vita Nicoletta Chiadroni, moglie di Francesco Giorgino? I due hanno figli?

Nicoletta Chiadroni, moglie del rinomato giornalista e conduttore televisivo Francesco Giorgino. La donna preferisce tenersi lontana da occhi indiscreti, per cui sarebbe opportuno indagare meglio nella sua vita per sapere qualche info circa il suo mestiere ed in generale la sua vita privata. Scopriamo di più qualcosa sul suo conto.

Nicoletta Chiadroni e la carriera dietro le quinte

Nicoletta Chiadroni appartiene anche lei al mondo della tv. Tuttavia è una figura dietro le quinte che ha contribuito al successo del marito. La sua professione di aiuto regista in vari programmi Rai, tra cui “La vita in diretta” e “I fatti vostri”, ne ha fatto una presenza significativa nel mondo televisivo. Nonostante il ruolo chiave che svolge, Nicoletta è una persona riservata che preferisce rimanere lontana dai riflettori.

La vita privata dell’aiuto regia

Nel 2009, Nicoletta Chiadroni e Francesco Giorgino hanno unito le loro vite in matrimonio, stabilendo la loro residenza a Roma. La loro unione è avvenuta in segretezza, senza grandi annunci o cerimonie appariscenti. Questa scelta ha consolidato ulteriormente il manto di riservatezza che circonda la coppia. La loro storia è stata tenuta lontana dai riflettori, con poche informazioni personali su Nicoletta disponibili al pubblico.

Oltre al lavoro, la coppia condivide la passione per i viaggi, con una predilezione per la Puglia, regione di origine di Francesco Giorgino. L’apice della loro riservatezza è stato raggiunto nel giorno delle nozze, con l’invito a soli 12 parenti, mantenendo l’evento avvolto nel mistero.

Nicoletta e Francesco: quanti figli hanno?

La scelta di Nicoletta e Francesco di mantenere riservate le proprie questioni private denota una forte complicità tra i due. Dopo il matrimonio, la coppia ha scelto di non avere figli, ma Francesco Giorgino ha rivelato che i suoi studenti (insegna presso La Sapienza e la LUISS, a Roma) hanno colmato quel vuoto e gli hanno regalato molta felicità. La loro vita coniugale è caratterizzata da una gestione attenta della privacy, permettendo loro di vivere una vita serena lontana dai riflettori mediatici.