Chi sono Sebastiano e Paolino, i figli della cantante Fiordaliso?

Ecco chi sono Sebastiano e Paolino, figlio della cantante Fiordaliso al Grande Fratello

Questa sera è in onda una nuova puntata del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Oggi, Fiordaliso riceverà una sopresa davvero inaspettata: uno dei suoi figli, Paolino. Ma come si chiamano e che cosa fanno nella vita?

Fiordaliso è diventata madre molto giovane di Sebastiano Bianchi quando aveva solo 15 anni. E’ nato a Milano nel 1972 e oggi, ha 51 anni. E’ andato a vivere a Roma quando aveva 20 anni, poiché ha avuto un rapporto un po’ complicato con la madre Fiordaliso. “Non ci capivamo molto. Quindici anni di differenza sono pochi. Forse non gli ho dato il vero affetto che si meritava” queste sono le parole dell’artista mentre si confidava sul primogenito. Nrel 2011 è diventato padre di Rebecca.

Il secondogenito invece si chiama Paolo Alberto Tonoli, ma viene chiamato affettuosamente Paolino. E’ nato il 3 gennaio 1989 dal precedente matrimonio tra Fiordaliso e Paolo Tonoli. Fin da giovane ha avuto una forte passione per le arti sceniche, la musica e il cinema e infatti si è laureato in cinematografia all’Università degli Studi di Bologna. Ora è un regista piuttosto affermato che vive a Milano e ha la passione per il surf e lo snowboard.