Chi sono i genitori di Anita Olivieri del Grande Fratello 2023?

Ecco chi sono i genitori della concorrente Anita Olivieri del Grande Fratello 2023

Anita Olivieri è una dei concorrenti del Grande Fratello 2023, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La ragazza ha fatto discutere per il suo caratterino piuttosto volitivo e per la sua rivalità con Beatrice Luzzi, un’altra concorrente. Ma chi sono esattamente i suoi genitori?

Anita è figlia di genitori separati come ha spiegato lei stessa all’interno della casa. I problemi in famiglia sono nati dal tradimento di suo padre nei confronti della madre e la ragazza si è divisa tra spostamenti tra un genitore e l’altro. Nonostante ciò, Anita è riuscita a perdonare suo padre, poiché ha sempre cercato di colmare questa mancanza ed è riuscita a capire il perché di questa sua scelta. Nel corso del reality, Anita ha spiegato che sua madre si è legata per ripicca con il marito della donna con cui suo padre l’aveva tradita. “Ero arrabbiata con mia madre e anche con il suo nuovo compagno perché per me lei continuava a vivere nel passato” queste sono state le parole della concorrente al Grande Fratello 2023.

Oggi, Olivieri è riuscita a superare questo tipo di rabbia e ad accettare il compagno di sua madre, dopo anni di percoso di lavoro personale. Quindi, sono una famiglia piuttosto unita e serena. Anita ha un fratello maggiore nato nel 1994 di nome Leandro.