Primo Appuntamento Hotel, qual è la location? Come si può partecipare?

Primo Appuntamento Hotel ha debuttato su Real Time lo scorso 2 gennaio 2024. Come si evince dal titolo porta con sé alcune modifiche rispetto al programma iniziale. Condotta da Flavio Montrucchio, la trasmissione, è stata girata in una location di lusso. Sveliamo qualche dettaglio in più.

Primo appuntamento Hotel, le differenze col suo predecessore

Il programma mantiene il suo obiettivo principale: far incontrare persone alla ricerca di emozioni, sensazioni e nuove connessioni. Gli appuntamenti al buio continuano a puntare all’auspicio di scoprire interessi comuni, sperando che essi possano proseguire anche dopo la cena, magari con un cocktail a bordo piscina. Questa edizione speciale di Primo Appuntamento Hotel è composta da 10 puntate in onda fino alla primavera. Si prevedono colpi di scena nel corso del programma.

La nuova location: viaggio in Salento

Una parte significativa dell’attenzione è stata rivolta alla location selezionata per il programma. Primo Appuntamento Hotel è stato girato lo scorso ottobre nel Salento, durante un clima ancora caldo. La location scelta sembra essere il Giardino dei Pini di Posto Rosso, a Marina di Alliste.

Il Giardino dei Pini di Posto Rosso, situato tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, è un hotel boutique nel cuore del Salento. Questa struttura offre un’esperienza rilassante in un paesaggio mozzafiato tra mare e terra. Dotato di ogni comfort, è considerato un’oasi paradisiaca dove concedersi relax e coccole. La struttura comprende una Spa privata, un parco piscina, una sala fitness e un ristorante di prestigio, oltre a diversi punti bar sparsi all’interno della struttura. I prezzi per soggiornare in questo hotel variano dai 170 euro a notte in primavera ai 250-290 euro durante il mese di agosto.

Come partecipare al programma

Come per ogni edizione del programma, per partecipare in veste di single, non serve altro che prendere parte ai casting, previa candidatura da inviare a mezzo email o telefonando al numero, entrambi reperibili sul sito UFFICIALE di Primo Appuntamento.