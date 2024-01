Cut off, come finisce il film del 2018? Trama e spiegazione del finale

“Cut Off” è un thriller tedesco diretto da Christian Alvart nel 2018. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Sebastian Fitzek e Michael Tsokos è ambientato a Berlino e sull’isola di Helgoland. Ecco trama e finale.

La trama del film Cut Off

La trama di Cut Off si apre con una tempesta sull’isola di Helgoland, dove la giovane vignettista Linda è inseguita dal suo oscuro ex fidanzato, Danny. La sua fuga prende una svolta drammatica quando trova un cadavere sulla spiaggia, innescando una serie di eventi che coinvolgeranno il medico legale Paul Herzfeld e la sua scomparsa figlia, Hannah.

Durante un’autopsia a Berlino, Paul Herzfeld fa una scoperta inquietante: una capsula nel cranio di un cadavere contenente il numero di telefono di sua figlia. L’inizio di una corsa contro il tempo per salvare Hannah, imprigionata da un uomo spietato.

Paul, dopo aver ricevuto il consiglio di non coinvolgere la polizia, si ritrova a collaborare con un misterioso uomo di nome Erik. Nel frattempo, Linda e il suo compagno Ender vengono coinvolti nella scoperta di un oscuro oggetto giallo nella gola del cadavere, portando avanti la trama di suspense e mistero.

Con il progredire della storia, emergono legami del passato tra Herzfeld e Jens Marinek. I due avevano attraversato un periodo di giustizia distorta riguardo a un caso di abusi. Marinek e un altro personaggio, Schwintowski, si sono convinti che Paul fosse responsabile della tragica fine delle loro figlie, Lily e Rebecca, rapite e abusate da un sadico, Sadler.

Come finisce il film?

Marinek e Schwintowski, decisi a farsi giustizia da soli, rapiscono Hannah, credendo che Herzfeld sia il responsabile della sofferenza delle loro famiglie. Nel frattempo, Sadler, apparentemente morto, si rivela ancora in vita, aggiungendo un ulteriore strato di tensione alla storia.

La tensione raggiunge l’apice quando Paul trova Hannah in un bunker sotto il faro di Helgoland, scoprendo che il rapimento è stato orchestrato per far provare a Herzfeld la stessa sofferenza dei suoi rapitori. La verità viene svelata: Hannah non è stata abusata da Sadler. Nel frattempo, Sadler tenta una fuga disperata, ma il destino tragico lo attende.