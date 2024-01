Top Gun 3 si farà? Quando uscirà? Cosa sappiamo del terzo capitolo del film con Tom Cruise

In arrivo ottime notizie per i numerosi fan di Top Gun 3. Pare che il terzo capitolo sia già in fase di sviluppo. La notizia ha avuto una certa conferma da fonti autorevoli tra cui The Hollywood Reporter. Ma quando uscirà? Quale sarà la trama?

Top Gun 3, cast e regia

Il cast di Top Gun 3 presenta una conferma notevole, con Tom Cruise nuovamente nei panni del protagonista. La notizia arriva dopo il completamento delle riprese di Mission: Impossible 8, il che suggerisce che il celebre attore si immergerà direttamente nella nuova avventura di Top Gun. Confermati anche i ritorni di Miles Teller e Glenn Powell, mentre il ruolo della protagonista femminile rimane avvolto nel mistero, dopo le precedenti interpretazioni di Kelly McGillis e Jennifer Connelly.

I produttori Jerry Bruckheimer e David Ellison, già artefici del successo di Top Gun: Maverick, dovrebbero mantenere il loro ruolo chiave anche per il terzo capitolo. Tuttavia, l’incertezza permane sulla regia, poiché non è ancora chiaro se Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick, guiderà anche questa nuova avventura.

Quando uscirà il terzo capitolo della saga?

Nonostante l’entusiasmante notizia, l’uscita di Top Gun 3 richiederà pazienza. Con Tom Cruise immerso nelle riprese di Mission: Impossible 8 fino a maggio 2025, le aspettative puntano al 2026 per vedere il terzo capitolo delle avventure dell’audace pilota statunitense.

La conferma di questo sequel giunge dopo il trionfo di Top Gun: Maverick, che ha incassato oltre un milione e mezzo di dollari a livello mondiale nel 2022, superando persino le sfide della pandemia da Covid-19. L’attesa potrebbe essere lunga, ma l’entusiasmo per il ritorno dell’iconica saga è palpabile.

La trama di Top Gun

Il film Top Gun 3 è in lavorazione ma ad oggi non ci sono info circa la trama e la storia. Bisogna insomma attendere qualche indiscrezione in più, prima di sapere quali eventi e aneddoti stavolta appassioneranno il pubblico.