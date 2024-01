Demonic: come finisce il film horror del 2021? Spiegazione del finale e accenno al cast

Il film “Demonic”, pellicola di genere horror/thriller del 2021, porta la firma del regista Neill Blomkamp. Ambientato in Canada, con riprese svoltesi principalmente a Toronto e nelle zone circostanti dell’Ontario, il film cattura l’essenza del terrore in un’atmosfera intensa e angosciante. La produzione è stata realizzata dalla AGC Studios in collaborazione con Sherborne Media e Stabiliti Studios, regalando al pubblico internazionale un’esperienza cinematografica coinvolgente. Ecco trama e finale.

La trama del film Demonic

La storia ruota attorno a Carly, una giovane donna il cui passato è segnato dalla madre, da tempo confinata in uno stato catatonico. La donna è stata ritenuta responsabile di una serie di delitti orribili, legati alla sua capacità sovrannaturale di evocare demoni spaventosi. Condannata a vivere in un oscuro ospedale psichiatrico, la sua dote soprannaturale la tormenta, spingendola non solo a compiere atti nefasti, ma a sottomettere la sua volontà.

Il dottor Daniel, responsabile della cura di Carly, crede che la donna sia posseduta da un’entità demoniaca capace di spingerla all’omicidio e ancora in grado di controllarla. Nonostante la distanza emotiva tra Carly e sua madre, il dottore convince la giovane a partecipare a una teoria sperimentale. Attraverso un dispositivo di realtà virtuale all’avanguardia, si tenta di esplorare il subconscio della donna, cercando di svelare il complesso rapporto tra madre e figlia.

Demonic, finale del film e accenno al cast

Il medico si immerge nella psiche di Carly, svelando al pubblico un intricato intreccio di emozioni e terrori nascosti. Il film culmina in un finale avvincente, con suspense e azione che caratterizzano un’esperienza cinematografica unica. “Demonic” offre agli spettatori una visione che va oltre la superficie dell’orrore puro.

Al centro della trama si trovano Carly e Martin, interpretati magistralmente da Carly Pope e Chris William Martin. Il cast si completa con l’intrigante presenza di Michael J Rogers nel ruolo di Michael, contribuendo a creare un ensemble di attori che regala autenticità e profondità ai personaggi.