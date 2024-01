Doc 4 si farà? Cosa sappiamo di una eventuale quarta stagione della serie con Luca Argentero

La serie televisiva “Doc – Nelle Tue Mani” è tra le fiction più amate dal pubblico della Rai. Tornata sul piccolo schermo lo scorso 11 gennaio con la terza stagione, la serie tv propone nuovi aneddoti e nuove vicissitudini dei personaggi interpretati da Luca Argentero, Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon. Ma ci sarà anche Doc 4?

Doc 4, le parole di Luca Argentero

Se sappiamo o meno qualcosa di Doc 4 lo dobbiamo a Luca Argentero che ha scelto di raccontare il suo ritorno in televisione attraverso un’intervista esclusiva a Vanity Fair alla fine del 2023.

La fiction ha catturato l’attenzione del pubblico, registrando oltre 8 milioni di telespettatori, confermando il suo impatto nella televisione italiana. Della quarta stagione comunque lascia adito alla fantasia dei fan.

Tuttavia, nonostante il successo e l’entusiasmo del pubblico, il futuro di “Doc – Nelle Tue Mani” rimane avvolto nel mistero. La serie era originariamente progettata per tre stagioni, ma la dichiarazione di Luca Argentero apre la porta a una possibilità di ulteriori sviluppi. L’attore ha espresso la sua disponibilità a continuare nel ruolo di Andrea Fanti “a oltranza”, ma per il momento, non c’è alcuna conferma ufficiale riguardo a una quarta stagione.

Spoiler terza stagione di Doc

L’attore ha condiviso dettagli intriganti sulla trama della terza stagione, rivelando che il personaggio di Andrea Fanti, dopo aver perso la memoria a causa di un incidente, dovrà affrontare nuovamente i ricordi del passato. Inoltre, Fanti si troverà coinvolto nella gestione finanziaria del reparto e nelle complesse dinamiche di potere.

La serie continua a trattare temi importanti, concentrandosi sull’importanza della salute del cittadino all’interno di un sistema ospedaliero. Argentero sottolinea che “Doc” non è solo una rappresentazione del medico ideale, ma incarna il Paese in cui tutti vorremmo vivere.

Ad ogni modo Luca non fa altro che condividere il suo entusiasmo nell’interpretare il ruolo del medico Andrea Fanti e ha sottolineato che questo personaggio continua a essere una fonte di piacere.