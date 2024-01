L’agenzia dei bugiardi, dove è stato girato? Come finisce? Trama e location

La pellicola “L’agenzia dei bugiardi” è una commedia prodotta in Italia nel 2019, con una durata di un’ora e 42 minuti. Ecco trama e location del film.

La location del film L’agenzia dei bugiardi

La direzione artistica è affidata a Volfango De Biasi, mentre i protagonisti principali sono Fred e Clio, interpretati rispettivamente da Giampaolo Morelli e Alessandra Mastronardi. Nel cast troviamo anche Massimo Ghini nel ruolo di Alberto. Le riprese si sono svolte principalmente a Lecce e nelle zone circostanti. La produzione è una collaborazione tra Picomedia e Medusa Film, con il contributo della Regione Lazio. Interessante notare che il film ha attraversato tre fasi di lavorazione prima di ottenere il titolo definitivo “L’agenzia dei bugiardi”, chiamandosi inizialmente “Bugiardi”, “S.O.S. Bugiardi” e “Alibi.com”.

La trama del film

La trama si concentra su Fred, gestore di un’agenzia chiamata S.O.S. Alibi, specializzata nell’organizzare alibi impeccabili per coprire i tradimenti dei clienti. Fred lavora insieme a Diego, esperto di tecnologia, e Paolo, l’apprendista. Il trio opera con il motto “meglio una bella bugia che una brutta verità”. La trama si complica quando Fred si innamora di Clio, la figlia di uno dei suoi affezionati clienti, Alberto, il quale ha una relazione segreta con Cinzia. Le complicazioni raggiungono l’apice quando Alberto e la sua amante si ritrovano casualmente nello stesso luogo di vacanza di sua moglie e Clio. Fred e i suoi collaboratori devono mettere in scena un ingegnoso stratagemma per salvare la situazione.

Il cast

Il film presenta un cast eclettico, con attori del calibro di Giampaolo Morelli nel ruolo di Fred, Alessandra Mastronardi nei panni di Clio, e Massimo Ghini interpretando Alberto. Altri membri del cast includono Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, Diana Del Bufalo, Antonello Fassari, Raiz, Francesco Marioni, Piero Pelù, Nicolas Vaporidis e Stefano Calò.

Non resta che guardare il film dalle sfumature romantiche che rendono la storia un’esperienza coinvolgente.