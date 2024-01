Mare Fuori 4, quando esce? Cosa aspettarci da questa quarta stagione?

Mare Fuori 4, ha finalmente una data d’uscita ufficiale. I fan della serie ambientata in un carcere minorile non hanno che da aspettare ancora un po’. Scopriamo quando esce la serie tv e quale sarà il suo contenuto.

Quando esce Mare Fuori 4

A partire dal 1° febbraio, i fan potranno gustarsi i primi sei episodi su RaiPlay, mentre l’appuntamento in chiaro su Rai2 è previsto per mercoledì 14 febbraio in prima serata. Come accaduto con la terza stagione, Mare Fuori 4 sarà rilasciato inizialmente su RaiPlay, con i primi sei episodi disponibili dal 1° febbraio. Successivamente, a partire da San Valentino, Rai2 trasmetterà tutti e 12 gli episodi, garantendo una programmazione avvincente e coinvolgente per il pubblico.

Le riprese di Mare Fuori 4 sono proseguite fino all’autunno 2023, coinvolgendo luoghi affascinanti e suggestivi. Tuttavia, l’ambientazione della serie rimane volutamente anonima, offrendo uno scenario mai nominato tra pianure del Nord e città medievali, prevalentemente in Emilia-Romagna. Luoghi come il centro storico di Pieve di Cento (BO), il Giardino del Gigante a Cento (FE), e Bologna hanno fatto da cornice alle vicende dei protagonisti.

Cosa aspettarci dalla serie

Le anticipazioni sulla quarta stagione risalgono a settembre, quando il dirigente di Rai Fiction, Michele Zatta, ha condiviso alcuni dettagli durante il Digithon 2023. Nonostante il pubblico dovesse aspettare con ansia l’annuncio della data, Zatta aveva già alimentato la curiosità riguardo al rientro di Mare Fuori a febbraio 2024.

Tra le anticipazioni che stuzzicano la curiosità, spicca la notizia di “una storia d’amore imprevista e travolgente” tra i personaggi principali. Verrà ripresa la vita sentimentale di Cucciolo, dopo averlo scoperto innamorato di Milos. Voci di corridoio parlano anche di un ritorno di Ciro, Pirucchio e Pino (anche se non sappiamo se sia un ritorno o dei flashback). Al contempo ci saranno molti addii.

Mentre alcuni interrogativi rimangono senza risposta, il regista Ivan Silvestrini ha dichiarato che la quarta stagione segnerà l’addio di alcuni personaggi, lasciando intendere che il loro destino potrebbe essere svelato nel film spin-off attualmente in fase di scrittura.