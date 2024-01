Sing 3 si farà? Cosa sappiamo del terzo capitolo del film d’animazione

Il franchise animato di Sing, lanciato nel 2016 con il suo primo capitolo, ha annunciato l’arrivo di un terzo film. Il film originale, una commedia musicale animata, ha seguito le gesta di Buster Moon, un koala intraprendente che cercava di rinvigorire il suo teatro organizzando una competizione canora. Il primo film ha ottenuto un notevole successo, incassando 634 milioni di dollari a livello globale, ma il sequel del 2021, nonostante un budget più elevato, ha registrato incassi più modesti, fermatisi a 408 milioni. Di cosa tratterà Sing 3? Ecco qualche scoop.

Sing 3, le voci di corridoio

Chris Meledandri, fondatore della Illumination Entertainment, ha rivelato durante un’intervista l’anno scorso che Sing 3 è attualmente in fase di sviluppo. Questa notizia è emersa in concomitanza con la discussione di altri progetti in arrivo, incluso The Super Mario Bros. Movie. Secondo Meledandri, Sing 3 è in “profondo sviluppo” grazie al successo ottenuto attraverso gli spettacoli in streaming. Ha anticipato che il terzo capitolo ci condurrà in un “nuovo mondo”, ma manterrà il coinvolgimento dei personaggi del cast di Sing 2.

I personaggi del terzo capitolo

Considerando il tempo necessario per lo sviluppo di un film d’animazione, Sing 3 potrebbe arrivare nei cinema circa cinque anni dopo Sing 2. Questo significherebbe che i membri del cast, presenti fin dal primo film, avrebbero interpretato i loro personaggi per un decennio intero.

Uno dei personaggi che sicuramente farà ritorno è Buster Moon, il protagonista indiscusso sin dal primo film. La sua natura intrigante potrebbe spingerlo a esplorare una nuova città per organizzare un altro spettacolo. Tuttavia, la storia potrebbe dover affrontare la possibile assenza di qualche altro personaggio .

La possibile trama

Il sequel potrebbe concentrarsi su uno dei protetti di Buster, desideroso di seguire le orme del suo mentore e costruirsi una carriera. Personaggi chiave come Johnny il gorilla o Meena l’elefante potrebbero fare il loro ritorno, forse con la partecipazione speciale di Bono nel ruolo del leone rock star, Clay Calloway.