Chi è e cosa fa nella vita Gioia D’Ambrosio, fidanzata di Artem Tkachuk di Mare Fuori?

Mare Fuori è stato ed è tuttora un gran successo. Molti interpreti stanno cavalcando le onde della ribalta come Artem Tkachuk. Il 23enne è fidanzato con Gioia D’Ambrosio. Ma chi è lei e cosa fa nella vita?

Gioia D’Ambrosio chi è

Gioia è una tiktoker seguita da oltre 40mila follower, che ha guadagnato ancora più seguito da quando qualche mese fa condiviso su Instagram uno scatto con l’anello al dito e la scritta “I said yes” (“Ho detto sì”). Non si sa davvero nient’altro sul suo conto, perfino il profilo Instagram risulta privato.

La storia d’amore tra Gioia ed Artem

La relazione tra Artem e Gioia è avvolta nel mistero. Sebbene si dica che i due siano insieme da anni, i dettagli della loro storia d’amore rimangono sfuggenti. Artem, noto per mantenere la sua vita privata riservata, ha sempre evitato di rivelare troppo. Tuttavia, tempo fa in un’intervista, l’attore aveva condiviso riflessioni profonde sulla gratitudine e sull’amore come forza guida nella sua vita.

Aveva rivelato che la sua prospettiva era cambiata quando aveva scelto di condividere la sua vita con una donna speciale, sottolineando come l’amore trasformasse le giornate e le prospettive. Senza rivelare dettagli sulla sua compagna, aveva dipinto l’amore come un fuoco interiore e una fonte di ispirazione quotidiana. Affermava di aver incontrato questa persona prima di iniziare la sua carriera, attribuendo il loro incontro a un dono divino.

Pronte le nozze?

Ora, quella donna misteriosa ha un nome e un cognome: Gioia D’Ambrosio. Artem, apparentemente, non ha alcuna intenzione di farla sfuggire. A soli 23 anni, si prepara a pronunciare il fatidico “sì”, testimoniando la solidità del loro amore. Mentre Artem mantiene la sua riservatezza, sono i video affettuosi postati dalla futura sposa su TikTok a raccontare la loro storia d’amore al pubblico, regalando uno sguardo intimo alla coppia e alla loro felice avventura insieme.