Safe, come finisce il film con Jason Statham?

Film del 2012, Safe si presenta come un avvincente thriller incentrato su una bambina eccezionale e un ex agente speciale incaricato di proteggerla a ogni costo. La trama è carica di azione, adrenalina e colpi di scena, destinati a catturare e coinvolgere gli spettatori. Ecco spoilerato il finale.

La trama del film Safe

La storia di “Safe” ruota attorno a Luke Wright, un ex agente speciale della polizia di New York. Inizialmente un combattente di second’ordine nel circuito delle arti marziali miste, Wright vede improvvisamente cambiare il suo destino quando sabotando un incontro. La mafia russa, in cerca di vendetta, uccide la sua intera famiglia e lo esclude da qualsiasi circuito di combattimento, trasformandolo in un barbone per le strade di New York, vessato dal senso di colpa e dalla paranoia.

La vita di Wright prende una svolta quando si trova faccia a faccia con l’assassino di sua moglie, coinvolto nel tormento di Mei, una ragazzina cinese di 12 anni. Mei è tutt’altro che una bambina comune: è un genio della matematica e detiene codici numerici che le Triadi, i rivali russi e persino la polizia sono pronti a uccidere per ottenere. Wright si rende conto di essere l’unico su cui Mei può fare affidamento, catapultandosi così in una guerra ben più grande di quanto avesse mai immaginato.

Come finisce il film

Intraprendendo una missione di salvataggio, Wright deve lottare con tutte le sue forze per proteggere la vita di Mei, una giovane innocente intrappolata in un pericoloso gioco di potere. La storia si sviluppa come una lotta per il riscatto personale di Wright, impegnato non solo a preservare la vita della ragazza, ma anche a riscattare la sua stessa esistenza tormentata.

Alla fine, durante il definitivo face to face con l’assassino della moglie, grazie anche all’intervento della bambina (che spara un colpo) Luke riesce ad avere la meglio. Uccide il sicario e parte con Mei per una nuova vita.