Chi è Mark, fratello adottivo del campione Jannik Sinner?

Ecco chi è Mark, fratello adottivo del campione italiano di tennis Jannik Sinner

Jannik Sinner è il primo campione italiano di tennis a vincere l’Australian Open, torneo che si è tenuto a Melbourne. Il 22 enne ha battuto l’avversario Medvedev dopo una rimonta in 5 set. Ma cosa sappiamo della sua famiglia? Sappiamo che ha un fratello adottivo di nome Mark, nato a Rostov sul Don in Russia nel 1998.

Mark lavora come istruttore dei vigili del fuoco a Vilpiano, nei pressi di Bolzano, in Alto Adige ed è stato adottato poiché i genitori di Jannik pensavano di non poter più avere figli. Il campione italiano di tennis ha sempre dimostrato molto affetto per il fratello adottivo, confidando di condividere ogni cosa e di trascorrere spesso il tempo insieme.

I genitori di Sinner e Mark sono Hanspeter e Siglinde e parlano tedesco. Lavoravano nel rifugio nel Fondovalle in Val Fiscalina, dove lui era un cuoco e lei lavorava come cameriera. Ora Hanspeter lavora nello staff del figlio per sostenere la sua carriera da tennista in ascesa.