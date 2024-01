Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice dell’Isola dei famosi: cosa farà Ilary?

L’attivista Vladimir Luxuria condurrà l’Isola dei famosi, ma cosa farà Ilary Blasi?

E’ ufficiale: Vladimir Luxuria condurrà l’Isola dei famosi 2024. Ad annunciarlo è stato l’ad Piersilvio Berlusconi durante la conferenza stampa di oggi “Innovazione Mediaset e la Tv del 2024”. L’amministratore delegato ha poi aggiunto che Ilary Blasi invece rimarrà un volto di Canale 5.

“Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all’Isola e l’ha anche vinta, per cui chi meglio di lei può fare bene?” ha dichiarato Piersilvio su Luxuria come conduttrice. Mentre per quanto riguarda l’opinionista, potrebbe esserci la giornalista Elena Guarnieri. Secondo TvBlog, quest’idea potrebbe essere scaturita dall’operazione con Cesara Buonamici al Grande Fratello.

Per quanto riguarda, Ilary Blasi il futuro è ancora incerto, ma stando ad alcune indiscrezioni di Io Donna, potrebbe andare al timone di Battiti Live, show musicale estivo di Italia 1. Insomma, che il programma potrebbe passare a Canale 5? Sicuramente, potrebbe essere un’ipotesi. Un’altra ipotesi nell’aria: la conduttrice romana potrebbe affiancare Elisabetta Gregoraci.