Chi è e cosa fa nella vita Ainhoa Foti Rodriguez, presunta nuova fiamma di Antonino Spinalbese?

Il settimanale ‘Chi’ ha gettato luce sull’identità della presunta nuova compagna di Antonino Spinalbese: Ainhoa Foti Rodriguez. Paparazzati durante una sessione di shopping a Milano, le immagini li ritraggono mentre fanno la spesa e successivamente rientrano a casa di Antonino per una cena.

Ainhoa Foti Rodriguez: ecco chi è

Ainhoa Foti Rodriguez, una tatuatrice di 25 anni originaria di Genova, sarebbe la donna al centro dell’attenzione di Antonino Spinalbese. La sua connessione con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip risale al 2021, quando lei lavorò nello stesso studio in cui Antonino si fece incidere un tatuaggio dedicato a Belen Rodriguez.

Cosa sappiamo di lei

Nata a Genova nel 1998, Ainhoa Foti Rodriguez si è trasferita a Milano nel 2017, intraprendendo una carriera di modella per marchi di abbigliamento e intimo. Nel 2020 ha iniziato la sua carriera come tatuatrice, diventando socia e designer di un marchio di abbigliamento nato a Milano dal maggio 2021. Su Instagram, dove conta oltre 62 mila followers, condivide il suo lavoro e momenti personali, tra cui alcuni scatti in compagnia di Antonino Spinalbese.

Gli scatti rubati da Chi

Le immagini rubate mostrano Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez prendere il tram e fare ritorno a casa per una cena romantica dopo aver fatto la spesa. La rivista ‘Chi’ ha così rivelato l’identità della nuova fiamma dell’imprenditore, coinvolto negli ultimi tempi in controversie sociali con l’ex Belen Rodriguez, in particolare riguardo all’affidamento della loro figlia, Luna Marì.