Squid Game 2 sta arrivando: Netflix rilascia le prime immagini della seconda stagione

Dopo vari mesi di voci e speculazioni sul destino della serie, Netflix ha ufficialmente annunciato nel gennaio 2022 che avrebbe prodotto una seconda stagione. Il CEO di Netflix, Ted Sarandos, ha confermato con entusiasmo l’arrivo di Squid Game 2, anticipando la novità con le parole: “Assolutamente sì. L’avventura di Squid Game è appena cominciata”.

Questo universo in continua crescita ha visto l’introduzione di nuovi elementi, tra cui una serie di competizioni non sceneggiate intitolata Squid Game: The Challenge e un videogioco in arrivo. Ed ora arrivano notizie molto più fresche. Quali saranno!

Squid Game 2, anticipazioni by Netflix

Dopo una lunga attesa, Netflix ha finalmente regalato ai fan un’anticipazione della seconda stagione di Squid Game, scatenando l’entusiasmo tra gli appassionati. Hwang Dong-hyuk, creatore dello show, aveva precedentemente confessato di sentirsi sotto pressione a causa del travolgente successo della prima stagione.

Il regista ha dedicato tempo alla scrittura della nuova serie, sperando che il prossimo capitolo della storia di Gi-hun soddisfi le aspettative del pubblico. Ora, finalmente, sembra che l’attesa stia per concludersi poiché Netflix ha rilasciato il trailer della seconda stagione, lasciando intendere anche una possibile data di uscita entro quest’anno.

Rumor sulla trama della seconda stagione di Squid

Il thriller coreano di successo segue il protagonista Seong Gi-hun, coinvolto nei sinistri “giochi di calamari” durante l’intera prima stagione. Rapito inizialmente insieme ad altri sudcoreani, Gi-hun si trova costretto a partecipare alle sfide mortali, con l’opzione di vincere una somma di denaro considerevole o affrontare la morte in caso di fallimento.

Nonostante abbia vinto le partite, Gi-hun ha perso amici preziosi nel processo e ha affrontato una realtà sconvolgente. Nel trailer della seconda stagione, lo vediamo confrontarsi con un misterioso chiamante legato ai giochi, annunciando una caccia alle persone coinvolte. L’attesa per il nuovo capitolo di Squid Game sembra avvicinarsi alla sua conclusione, promettendo nuovi sviluppi avvincenti.