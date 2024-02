Bull, come finisce il film thriller del 2021? Dove è stato girato? Finale e location

Il film in onda su Rai 4, intitolato “Bull”, è un thriller drammatico del 2021 proveniente dagli Stati Uniti d’America, con una durata di un’ora e 28 minuti. La storia, avvincente e ricca di suspense, è stata portata sul grande schermo sotto la regia di Paul Andrew Williams. Di seguito andremo a spoilerare trama, finale e location del film.

Regia, cast e location del thriller Bull

Paul Andrew Williams guida la pellicola, mentre il cuore del film batte grazie alle interpretazioni di Neil Maskell, che veste i panni di Bull, e David Hayman, nel ruolo di Norm. Nel cast spicca anche Lois Brabin-Platt, nei panni di Gemma.

Le riprese del film si sono svolte interamente in Inghilterra, con Dartford come location principale, accompagnata da zone limitrofe nel territorio del Kent. La produzione è frutto della collaborazione tra Giant Productions, Tea Shop Productions e Signature Films, portando il thriller a livello internazionale con il medesimo titolo.

La trama e il finale del film

Il film si apre con un’atmosfera intensa, mostrando tre uomini intenti a seppellire qualcosa di oscuro e fiammeggiante in un campo isolato. Bull, protagonista misterioso, emerge come vendicatore contro coloro che hanno cercato di ucciderlo. La sua sete di giustizia si manifesta attraverso una serie di omicidi, partendo da un uomo sconosciuto e approdando alla zia della sua ex moglie, Cheryl, e al marito Ollie.

Attraverso flashback, il passato di Bull emerge come un intricato puzzle, rivelando la sua connessione con Norm, suo suocero spietato e boss mafioso. La narrazione si sviluppa tra vendette, rivelazioni e un susseguirsi implacabile di omicidi, culminando in una domanda che terrà gli spettatori con il fiato sospeso fino alla fine: riusciranno Bull e Norm a ottenere la vendetta che cercano?

Con il suo intreccio avvincente, “Bull” promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo, immergendoli in un oscuro viaggio attraverso vendette e segreti sepolti.