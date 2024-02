Chi è stata Rita Di Tommaso, moglie di Franco Califano? I due hanno avuto figli?

Sono passati ormai oltre dieci anni dalla scomparsa di Franco Califano, venuto a mancare nel marzo 2013 all’età di 74 anni per un arresto cardiaco. Ancora oggi il Califfo viene spesso ricordato: viene ricordato nei programmi televisivi, dove vengono celebrati alcuni dei suoi pezzi più belli, ma viene ricordato anche da tutti noi nella vita di tutti i giorni.

D’altra parte, come non possiamo non tributare un pensiero ad un’icona della musica italiana? A chi non risuona in testa la sua voce, al solo leggere: “E tutto il resto è noia”?

Ma non siamo qui per celebrare il Califfo, ma parlare della sua vita sentimentale: cosa si sa della vita sentimentale di Franco Califano?

All’età di 19 anni il celebre cantautore nato a Tripoli – vissuto poi a Nocera Inferiore e a Roma – si sposò con Rita Di Tommaso ma la loro relazione è durata davvero molto poco. La coppia ha avuto anche una figlia, Silvia, anche se il Califfo decise di lasciare la sua famiglia quando la piccola aveva soltanto cinque mesi (era nata un anno dopo le nozze, ndr).

Inevitabilmente il rapporto di Silvia Califano con il padre non è stato semplice. All’età di 20 anni la figlia ha voluto mettersi in contatto con suo padre, ma lei stessa ha rivelato che l’ha riconosciuta a stento.

Rita Di Tommaso mostrava alla piccola Silvia i fotoromanzi in cui era protagonista il papà e le faceva ascoltare le sue nuove canzoni: un modo per mantenere il legame con il Califfo anche se non aveva più voluto saperne di lei.

“Ci siamo voluti bene, ma ci siamo persi un pezzo di vita insieme. Sono una figlia, ma anche una madre e credo che lui non fosse tagliato per fare il genitore”, ha detto la figlia Silvia nei giorni vicini al funerale di Califano. Parole che mostrano come Silvia abbia provato alla fine a comprendere il genitore, senza giudicarlo nei suoi limit.

Per quanto riguarda l’ex moglie Rita Di Tommaso, non si conoscono altri dettagli sulla sua vita: in un’intervista del 2013 venne riportato che aveva 81 anni. Stando alle notizie attuali la moglie di Califano sarebbe poi deceduta.