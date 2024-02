Chi è Riccardo De Rinaldis, il Goffredo Mameli della mini-serie? È fidanzato?

Su Rai 1 sta per arrivare una miniserie dedicata a Goffredo Mameli. Nei panni del protagonista vedremo Riccardo De Rinaldis Santorelli giovane talentuoso di cui scopriremo qualche chicca di seguito. Prosegui la lettura.

Riccardo De Rinaldis, chi é

Riccardo De Rinaldis Santorelli, nato il 31 marzo 1999 a Pavia, è un attore emergente che ha trascorso la sua adolescenza frequentando il liceo scientifico Olivelli nella sua città natale. Inizialmente, la carriera nella recitazione non era nei suoi pensieri, nonostante avesse già esperienze come protagonista di spot pubblicitari, tra cui quello noto della Kinder. Il destino, tuttavia, lo ha portato a seguire questa strada, spingendolo a trasferirsi a Roma.

A soli 19 anni, nel 2018, Riccardo ha fatto il suo debutto televisivo nel ruolo di Luca Molinari nella miniserie “Non mentire” trasmessa su Canale 5. Da quel momento, la sua carriera è decollata con ruoli in produzioni come “Luce dei tuoi occhi”, “Don Matteo” e “Vivere non è un gioco da ragazzi”. Oltre al piccolo schermo, ha anche affrontato il grande schermo, recitando nel thriller “Headshot” e nella produzione olandese “Klem – Maniere olandesi”, entrambi del 2023. Appassionato di musica, nutre il sogno di calcare il palcoscenico di Broadway in un musical.

Le novità nel 2024

Il 2024 ha portato ulteriori successi per Riccardo De Rinaldis Santorelli. Dopo aver interpretato il personaggio di finzione Italo Niccolai in “La lunga notte – La caduta del Duce”, l’attore è al centro della miniserie “Mameli – L’uomo che sognò l’Italia”, dove indossa i panni del protagonista.

La vita privata del giovane Mameli

Nel contesto della sua vita privata, l’attenzione mediatica si è concentrata sulla sua relazione passata con Jenny De Nucci, nota star del docu-reality “Il Collegio” su Rai 2, nonché influencer e attrice. Il legame tra Riccardo e Jenny, nato sul set di “Don Matteo 12”, è durato circa un anno, giungendo alla conclusione nel 2020. Da allora, l’attore ha preferito mantenere riservate le sue questioni del cuore, mantenendo la sua vita personale lontana dai riflettori.