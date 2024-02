Dennis Rodman, tra basket e recitazione: in quali film è stato protagonista?

Dennis Rodman, nato il 13 maggio 1961 a Trenton, è una figura poliedrica del mondo dello sport, noto sia per la sua carriera brillante nella pallacanestro che per le sue incursioni nel mondo del cinema e della televisione. Ma in quali film lo abbiamo visto recitare?

Dennis Rodmam, la carriera nel mondo del basket

Rodman ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della pallacanestro. Con un’altezza di 203 cm e un peso di 100 kg, si è distinto nel ruolo di ala grande. La sua carriera spazia dal 1975 al 2006 come giocatore e fino al 2010 come allenatore, includendo squadre come i Detroit Pistons, i San Antonio Spurs, i Chicago Bulls, i L.A. Lakers, e altri. Rodman è stato introdotto nella prestigiosa Naismith Hall of Fame nel 2011, riconoscimento del suo contributo eccezionale al gioco.

Rodman non è solo un recordman nella classifica dei rimbalzisti NBA, ma ha anche vinto il premio di miglior difensore della lega per due volte. La sua forza fisica e la destrezza difensiva lo hanno reso un elemento cruciale nelle squadre di cui ha fatto parte. Tuttavia, ciò che ha reso Rodman un’icona va oltre le statistiche; è noto per il suo comportamento eccentrico, sia dentro che fuori dal campo.

La filmografia

Oltre alle gesta sul campo, Rodman ha esplorato il mondo del cinema e della televisione. Ecco alcune delle sue apparizioni più significative.

Eddie – Un’allenatrice fuori di testa è un film del 1996. Si tratta di una commedia sportiva dove Rodman interpreta se stesso. L’anno dopo approda sullo schermo con Double Team – Gioco di squadra, un action movie in cui affianca Jean-Claude Van Damme. Nello stesso anno arriva Vita da principesse, ovvero i na commedia che mostra il suo lato più versatile come attore. Dopo dieci anni, nel 2007, veste di nuovo i panni di sé stesso nel film Il peggior allenatore del mondo.

Anche il piccolo schermo si innamora di Dennis. Ha preso parte ad un episodio della serie Baywatch e compare in un paio nella serie tv Una famiglia del terzo tipo.