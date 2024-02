Legacy of Lies – Gioco d’inganni, come finisce? La spiegazione del finale

La pellicola “Legacy of Lies Gioco d’inganni” è un film d’azione dagli accenti drammatici, prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2020, con una durata complessiva di un’ora e 30 minuti. Lo hai mai visto? Sai come finisce? Se vuoi lo spoiler, continua a leggere.

Info generiche sul film Legacy of Lies Gioco d’inganni

La regia è affidata a Adrian Bol, mentre i protagonisti principali sono Martin Baxter e Tatyana, interpretati rispettivamente da Scott Adkins e Anna Butkevich. Nel cast, troviamo anche Yuliia Sobol nel ruolo di Sasha Stepanenko.

Le riprese del film si sono svolte interamente nel Regno Unito, con Londra come location principale, ma con includendo anche zone limitrofe del territorio inglese. La produzione è frutto della collaborazione tra 13 Films, Film Poland Productions e Legacy Films.

La trama e il finale della pellicola del 2020

La storia segue Martin Baxter, un ex agente dell’MI6 che, dopo aver abbandonato l’organizzazione una decade prima a seguito dell’omicidio tragico di sua moglie in un’operazione congiunta, si ritrova coinvolto nuovamente quando la giornalista ucraina Sasha chiede il suo aiuto per risolvere un vecchio caso. Pur cercando di dimenticare il passato, Martin accetta di investigare.

Tuttavia, la sua decisione di aiutare Sasha ha conseguenze devastanti. Sua figlia scompare improvvisamente e, presto, Martin scopre che è stata imprigionata dal KGB. Ha appena 24 ore per consegnare i file segreti del caso, mettendolo di fronte a una scelta difficile tra la vita di sua figlia, la sicurezza di Sasha e i pericoli per il suo paese.

“Legacy of Lies Gioco d’inganni” promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso attraverso una combinazione di azione adrenalinica e dramma avvincente.