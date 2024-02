Vai! di Alfa ha ottenuto un ottimo decimo posto | Ma è un plagio di Run degli One Republic?

Avrebbe dovuto partecipare a Sanremo Giovani nel novembre del 2022, ma a quel tempo fu fermato dal Covid.

Poco male, se è vero che dopo poco più di un anno s’è trovato sì a Sanremo, ma direttamente fra i Big.

Parliamo di Alfa, al secolo Andrea De Filippi, giovane artista che a Sanremo è quasi di casa (è ligure, nato a Genova nell’agosto del 2000).

Il ragazzo ha fatto emozionare tutti con il suo duetto con Roberto Vecchioni nella serata duetti e cover, ottenendo un ottimo quinto posto, e con la sua Vai! ha ottenuto un più che dignitoso decimo posto (più che dignitoso se è vero che gli artisti in gara erano ben 30 in questo Sanremo 2024, l’ultimo dell’era con Amadeus alla conduzione).

Vai! e le accuse di plagio (su YouTube)

Al primo ascolto di Vai!, canzone scritta da Alfa e musicata dallo stesso artista in collaborazione con Mark Jackson & Ian Scott, allo scrivente è venuto in mente Alvaro Soler e le sue hit con cui ha tormentato l’Italia in diverse ultime estati.

Ho così ribattezzato l’artista genovese Alfa-ro Soler ed il parallelismo con il cantante catalano è ancor più valido se è vero che entrambi hanno pubblicato una canzone chiamata Sofia (è la canzone più nota di Soler e l’ultimo singolo di Alfa prima di Sanremo).

Ma se allo scrivente Vai! di Alfa ha ricordato lo stile di Alvaro Soler, ad altri artisti la canzone che ha partecipato a Sanremo 2024 ha ricordato una canzone degli One Republic, Run: a commento dell’esibizione live sul palco dell’Ariston un utente di YouTube ha scritto “Praticamente Run dei One Republic tradotto in italiano”, ottenendo una grande quantità di like, a testimonianza di un idem sentire.

E voi? Che ne pensate?