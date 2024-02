Creed, quanti film sono? Quali sono le canzoni più famose della saga?

Creed III, l’ultimo capitolo della saga, segna il nono episodio di questa lunga avventura cinematografica. Iniziata nel 1976, la saga ha attraversato gli anni ’80 al suo apice, scomparendo negli anni ’90 e risorgendo recentemente con una nuova linfa, grazie al protagonista Adonis Creed. Tuttavia, con la sua potenziale chiusura, è il momento di valutare l’intera saga, dal peggiore al migliore.

Rocky V (1990) si piazza al gradino più basso di questa classifica.

Creed III (2023) si posiziona all’ottavo posto, il primo della saga senza Sylvester Stallone.

Creed II (2018), diretto da Steven Caple Jr., si colloca al settimo posto. Stallone torna nel ruolo di Rocky, contribuendo al successo del film.

Creed – Nato per Combattere (2015) dimostra che le buone idee possono funzionare se ben realizzate.

Rocky III (1982), diretto da Stallone, è spesso sottovalutato ma offre elementi significativi.

Rocky II (1979), diretto da Stallone, si piazza al quarto posto.

Il sesto film della saga, *Rocky Balboa* (2006), si colloca al terzo posto.

*Rocky IV* (1985) si classifica come il secondo miglior film della saga.

Il film originale, *Rocky* (1976), è il capolavoro che si piazza al primo posto.

Le colonne sonore del film

La colonna sonora di “Creed – Nato per combattere,” intitolata “Creed: Original Motion Picture Soundtrack,” fu pubblicata dalla Atlantic il 20 novembre 2015.

1. **Last Breath (Future)**

2. **Check (Meek Mill)** –

3. **Intolerant (White Dave)** –

4. **The Fire (The Roots featuring John Legend)** –

5. **Grip (Tessa Thompson)** –

6. **Lord Knows (Meek Mill featuring Tory Lanez)** –

7. **Don’t Waste My Time (Krept & Konan)** –

8. **Let You Know (White Dave featuring Clif Soulo & Legendvry)** –

9. **Breathe (Tessa Thompson)** –

10. **Wake Up Everybody (Harold Melvin & the Blue Notes)** –

11. **Bridging the Gap (Nas featuring Olu Dara)** –

12. **Waiting For My Moment (Childish Gambino, Jhené Aiko, Vince Staples & Ludwig Göransson)**

13. **Hail Mary (Makaveli featuring Tha Outlawz & Prince Ital Joe)**

14. **In the Kitchen (White Dave featuring Young T & K.E.L.L.S.)** –

15. **Shed You (Tessa Thompson & Moses Sumney)**

16. **Curry Chicken (Joey Bada$$)**

17. **Work Ya Muscle (Eearz)** –

18. **Lord Knows / Fighting Stronger (Meek Mill, Jhené Aiko & Ludwig Göransson)** –