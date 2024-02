The Goldbergs, quante stagioni sono? Di chi è la voce narrante della serie?

“The Goldbergs” della ABC, una sitcom che viaggia negli anni ‘1980, è ispirata alla vita reale di Adam Goldberg, il creatore dello spettacolo. Tuttavia, la serie ha inevitabilmente deviato dalla storia vera per adattarsi ai canoni della fiction televisiva. La trama ci ha condotto attraverso i tumultuosi anni ‘80, esplorati attraverso gli occhi del giovane Adam, interpretato da Sean Giambrone.

The Goldbergs, curiosità sulla serie tv

Contrariamente alle voci comuni, Adam Goldberg non ha alcuna parentela con Bill Goldberg né con le vere famiglie Goldberg. Inoltre, la scelta di trasformare la sorella maggiore, Eric, in Erica nella trama dello show è stata una decisione creativa presa da Adam Goldberg stesso, mirando a migliorare gli sviluppi narrativi.

La figura di Barry Goldberg, noto come “Big Tasty”, ha suscitato domande sulla sua autenticità. Nella realtà, fu Goldberg, non suo fratello Barry, a essere chiamato “Big Tasty”. La serie ha giocato con le preferenze musicali di Barry, originariamente ossessionato dal rap, ma successivamente influenzato da Gentile, un altro appassionato di rap.

Chi è la voce narrante della serie?

È importante dire che il protagonista adolescente viene affiancato dalla voce narrante, che è l’Adam del momento presente, per anticipare o arricchire gli eventi di ogni episodio. Ricordiamo che Patton Oswalt è il narratore.

Quante stagioni sono

In totale sono dieci stagioni e non ci saranno altre in vista. Negli ultimi due anni, la serie ha dovuto fronteggiare difficili incidenti di percorso, tra cui l’allontanamento del membro regolare del cast, Jeff Garlin, coinvolto in un’indagine delle risorse umane per comportamenti inappropriati sul set.

Nella premiere della decima stagione, gli sceneggiatori hanno comunicato che il personaggio di Garlin era morto, evitando di approfondire nei dettagli. Precedentemente, nel marzo 2021, George Segal, l’attore che interpretava il nonno Pops, era scomparso a seguito di complicazioni post-intervento di bypass; anche in quel caso, gli autori avevano deciso di far morire il personaggio fuori dalla scena