Monia La Ferrera e il fratello di Greta Rossetti stanno insieme? Lo scoop al Grande Fratello

L’ex gieffina sarebbe stata vista assieme al fratello di Greta Rossetti: ecco lo scoop

Mercoledì 14 febbraio 2024, è andato in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini affiancato dall’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli su Canale 5. Nel corso della puntata, è giunto uno scoop piuttosto succulento riguardo un’ex concorrente della casa: Monia La Ferrera. L’indiscrezione è stata lanciata proprio da Rebecca Staffelli, che ha spiegato di aver avvistato l’ex gieffina nei pressi di Monza assieme ad un ragazzo.

“Mi trovavo a Monza, perché io di solito la frequento e ho visto un’ex gieffina mano nella mano con un ragazzo” ha esordito così l’addetta social del GF. “Comunque, inizia per M ed è qua presente in studio” ha poi aggiunto Rebecca, lanciando indizi. “Marina Fiordaliso. No, forse Monia” ha risposto Alfonso Signorini, tra l’imbarazzo in studio della diretta interessata. “La persona comunque è il fratello di una gieffina” ha continuato la figlia di Roberto Staffelli, aggiungendo indizio sull’altra persona coinvolta. “Si tratta di Josef” ha infine aggiunto la ragazza.

Insomma, a quanto pare, sarebbe Josef, fratello della gieffina Greta Rossetti, ad aver colpito il cuore della bella Monia.